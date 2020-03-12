港人減外遊 留港增消費撑經濟

再有港人外遊後集體感染新冠肺炎，折射出疫情倒灌嚴峻。除了港府要加強入境管制外，市民為了個人及社區健康安全，暫時避免不必要外遊，並留港增強消費，支持本地經濟，共撑香港。

繼印度旅遊群組有7人確診後，埃及全團連領隊共9人亦染疫，加上有從馬德里返港的空姐丶倫敦回港女士等新個案，凸顯疫情輸入問題愈趨嚴重。當前外遊變得不安全，底因有三。

新興國衞生差 歐美防疫不足

其一，外地疫情爆發，港人只留意到常去的國家、或港府發出旅遊警示的地區，對其他地區則掉以輕心，印度和埃及正屬於後者，加上當地衞生情況較差，即使出現疫情，民眾因延診，以致外界未能即時掌握當地情況；一旦疫情爆發，便相當危險。即使富裕如美國，因檢測試劑不足，迄今只做了5,000次檢測，僅及中國和南韓的一天檢測量，以致官方公布的確診人數，未必能反映染病實況。

其二，歐美防疫意識低。港人和亞洲民眾吃過沙士苦頭，防疫意識高，故新冠肺炎爆發後，幾乎全民戴口罩，且勤洗手。英媒早前調查顯示，僅1%英人在疫情下戴口罩。事實上，歐美人士抗拒戴口罩，覺得有病才戴，在群眾壓力下更不願戴；而且他們愛群聚，無視人流多會增交叉感染風險，導致疫情在意大利、西班牙、德國和法國迅速蔓延。

其三，復活節臨近，很多人都在計劃長假期旅遊，但世界多地疫情爆發，相信短期難以受控，港人若堅持復活節外遊，中招風險甚大。

為防疫情倒灌，港府已加強入境管制，多國亦限制港人入境，迫使本港旅行社要取消出團，生意大受影響，很多從業員都要放無薪假。港府有需要每月檢視旅業經營情況，必要時再加碼出招，紓緩其經營困境，助業界度過難關。

本地遊選擇多 留港齊撑港企

疫情當下，市民外遊感染風險驟增，應盡量避免外遊，並留港消費撑經濟。當前本地零售餐飲陷入冰封時期，市民若在港消費，至少讓中小企多了生意，願意繼續撑下去，減少結業裁員，推高失業率，令經濟傷筋挫骨。

事實上，市民眼見本地感染個案趨緩，已按捺不住開始外出消費，一些彈性靈活的企業亦開始調整經營模式，如一些食肆過往主打遊客，現轉攻本地客；或外賣有折扣，甚至用膠板分隔食客。零售餐飲業變陣自救之餘，在防疫上絕不能鬆懈，以免因人流增加，交叉感染，引發新一波疫情。

為防疫情倒灌，要堵截病毒的最佳方法是避免外遊，在非常時期，港人為安全起見宜忍耐一下，如欲喘氣散心，本地遊也有不少選擇。

責任編輯：李青