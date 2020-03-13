上星期寫了一篇《不要怕》，主要說到新冠肺炎並非想像中那麼可怕，只要用心預防便成。但，有一事非怕不可。

一旦染疫，怕死怕病固然人之常情，但此事比死和病來得更快更實際，甚至可能更痛苦。

這便是失去私隱權利。發燒、到醫院、被隔離、樣本呈陽性……二十四小時內，家居地址、工作地點、家人資料、起居飲食，甚至寵物健康狀況都被大起底，部分資料由政府衞生署公開發放，有部分卻被私人起底在互聯網發放。

試想自己是病者，臥在病床的同時，還要擔心私隱被揭露，到過哪裏跟哪些人見面，全都必要從實招來，若然不幸曾在這期間跟情人幽會，更可能帶來家變之憂。即使好彩病癒，居住大廈也按香港法例599C章被公開，試問鄰居又會有何感想？當然是「多得你唔少！」

Privacy Versus Public Interest（私隱與公眾利益）是老問題，政客明星被揭私隱是慣常事，記者一句「公眾利益」便可以向知名人士開刀，但平常情況下不會隨便把普通市民私隱公開，主要是因這稱不上Public Interest。但要知道公眾利益是有限度的，應被公開的私隱也是有限度的，兩者作平衡才能保障個人權利的同時，並達到公眾利益。

疫情下，公眾有權知道患者行蹤以便自保，曾被接觸的人物亦有權知道自身危機，為此便要犧牲病者私隱，但最重要是大家放下歧視，互相包容互相扶持。

謹記，每人都可能染病，你我沒有分別。