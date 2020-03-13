原本已養了一隻兩歲半貓貓，見牠在家愈來愈悶騷，於是聖誕期間一口氣接了兩隻四個月大的親兄妹貓貓回家。現擁三隻貓貓，家裏熱鬧到如開party、開幼稚園，有時又像開武館。大佬「利日進」（綽號「朝偉」），眼神迷人，我就是給牠雙眼電暈才帶回家，卻原來其性格有點孤僻，喑啞抵怪自己「衰貪靚仔」之過，但既然是「自己揀嘅」，惟有無怨無悔耐心侍候。結果，花逾年才獲朝偉歡心，開始放心跳上大腿要我摸摸。

朝偉兩歲後，牠開始食完就瞓，要不就是躺着眼鯨鯨，十足十了無生趣的逆流大叔，因緣際會，見到四個月大的兄妹貓很可愛，便一併接回家。二佬取名「利日朗」，希望牠開開朗朗，結果小伙子不負眾望，人如其名，是陽光暖男。

利日朗甫進家門，朝偉眼見地盤遭踩場，當然不爽。當不識死的利日朗首次想靠近大佬時，朝偉已雙手離地像人般站立，擬郁手迎頭扣殺，殊不知，二佬把頭往大佬懷裏哄個不停釋出大量肉麻善意，朝偉呆了一陣，扣殺手懸空幾秒，緩緩放下，眼定定一副「無你收」的表情，轉身離開。翌日，兩兄弟孖住玩，第三日就孖住睡，利日朗一入屋就成功贏得孤僻大佬歡心，能人（貓）所不能，堪稱「PR男」。

輪到細妹出場，「利日晴」全家最細粒，但別看牠滋悠淡定實為辣妹一名，嘩，兩個阿哥即聞風喪膽，所有玩具只要一到阿妹手上，兩個大佬不敢爭更不敢搶，別看此姝平時嬌嗲，發火時追打兩個大佬嗌晒救命，外號「小魔怪」。

作為貓奴，照顧起居飲食、清潔梳毛當然缺一不可，而向來說話爽爽快快的我，對着三位主子毫不奏效。在家大嗌：「喂，你哋三個快啲過嚟梳毛、剪指甲！」必無人（貓）理會兼各自四散。結果，我被三位主子訓練到要用台灣志玲腔溫柔呼喚：「好喇好喇，我們要抹眼睛睛唷～誰叻叻豬先過來呢？」三隻貓貓才慢慢自行靠近。怪腔怪調，連自己都打個冷顫，但奇就奇在，日日仍那麼心甘命抵。朋友們聽到我示範此腔調說出「叻叻豬唷」、「哎喲～曳曳豬喇」、「hello my little prince」時，個個人仰馬翻，繼而笑曰：「一物治一物，你都有今日！」