復課3條件 保校園零感染

新型冠狀病毒疫情席捲全球，受影響國家和地區突破一百，感染人數超越十萬。自農曆新年以來，本港歷時最長的停課期，特區政府亦再三推延復課日期。

分階段復課 口罩防疫品須充足

明顯地，由於未能預測疫情趨勢，停課就是確保校園不被病毒入侵的必要舉措。可幸校園至今仍是零感染，措施值得肯定。日前，衞生防護中心警告，市民如非必要不應外遊﹔港大微生物學系講座教授袁國勇亦指出，現時本港疫情壓力來自外地非內地，疫情隨時從外地倒灌，他亦呼籲市民，之後數月也可能要天天戴口罩及做足防疫措施，直至有效藥物出現。

雖然疫情未退，日前已有行政會議成員表示，可思考在4月中復課，而DSE考生更將如期在本月底開考。然而，為DSE考生制定的防疫措施，彷彿已為復課安排訂下標準。為此，若要成功復課，必須符合以下三個條件：

首先，防疫配備，必須要有充足口罩和其他防疫物品供應，保障個人健康。

據教育局指出，每位DSE考生獲當局派發一天一個口罩，雖然有考生不滿口罩薄如蟬翼，不過可見口罩是同學聚集的必要配備。現時全港中小學幼稚園有超過90萬同學，大專或以上約有32萬﹔若果全面復課，全港每天起碼消耗122萬個口罩。如果分階段復課，例如只讓高年級同學因準備來年DSE而先復課，就只有10萬。

可是，由於全球確診數字急升，愈來愈多國家和地區禁止防疫物資及原材料出口。本周二行政長官會見記者時亦承認，由於各地出口限制，港府有已採購的口罩未能抵港，預計口罩供應會更加緊絀。若果4月復課，縱使教育局向校方及學生發放防疫津貼，但在市場主導下，能否確保有充足口罩儲備卻是一大疑問。學生對口罩的需求更會令本地口罩市場遭受壓力，極有可能連鎖反應引起新一輪搶購潮。

參考台灣短暫停課的例子，當局在確保防疫物資有足夠供應後，才可復課；單計口罩，他們為學生預留645萬個備用口罩。當前本地口罩儲備仍然緊張，如果繼續停課，則可換取時間生產和採購口罩，待備用口罩存量充裕，才是復課的時候。

第二，學校準備，必須確保校園不被病毒入侵。首先，每間學校都應該配備足夠防疫設備，例如﹕體溫檢測器材、搓手液、消毒用品等﹔部分學校更需要特別關顧，譬如幼稚園﹕以往正常時期，大概每日清洗教具和玩具三次，現在疫情緊張，復課後清潔次數必然大增，消毒水供應也不會輕鬆。

消毒公共設施 社交安全距離

參考台灣做法，當局在復課前為各學校配送2.5萬枝額溫槍、8.4萬公升酒精。看來，特區政府也要為校園的清潔成本和人手做好準備。

此外，有關社交距離，縱使當局認為DSE考生在應考時不會有社交接觸，當局仍將考生座位拉闊至每個相距1.8米。若在復課後的正常課堂，更一定會有社交接觸，這樣就更需要為每個座位相距1.8米了；但大部分校園根本沒有足夠空間，將全校學生座位做到這樣的相隔距離。

莫說課室，校車車廂亦是另一「社交零距離」的密封環境，不少學童也是乘校車回校，校車車廂將成「病毒困獸鬥」。據本港教育同工指出，特別是初小和幼稚園同學的防疫衞生意識實在有待培養。

參考台灣方法，當局不單在復課前為校園周邊公共空間設施消毒﹔當局亦與醫學會合作，每校指派一名醫護人員，讓家長們可以在校園獲得防疫資訊；當局亦與學校合作，前往校園宣講防疫信息。

以目前本港教育系統和醫療人手形勢判斷，難以確保復課後校園不被病毒入侵。

結合醫學意見 有效管控風險

第三，醫學意見，必須掌握病徵及傳播鏈。近幾日，本港開始有數宗無病徵的確診個案，這些無病徵患者的活動範圍相對較大，社交較多，在追蹤密切接觸者的範圍及難度均會大增﹔再者，現時仍未確定無病徵階段的傳染性。全港停學的學生人數佔全港人口約15%，約122萬。在仍未掌握病毒變數之時，貿然復課，只會提高家庭傳播和社區爆發的風險。反觀澳門例子，則是在一個月無新增確診個案後，才建議復課。

堅持圍堵防疫 做好期望管理

復課與否的決定，學生和香港市民的健康考慮必定置於最高。若果防疫配備、學校準備和醫學意見這三個條件任一不全，無法有效管控風險，就應果斷繼續停課﹔不讓學生聚集，應是短期「圍堵防疫」的其中一個有效方法。

就目前社會情況預測，短期皆不具備容許復課的條件。當然，教育界同工普遍希望安安全全上學去﹔亦有同工擔心同學會因停學而造成網上教學差異，希望盡快開學追落後。在學習和防疫取平衡下，4月20日未必適合復課，要將暑假日開學日雙雙提前，在暑假後補課後再升班，並盡早公布相關日期。好讓學生和家長盡早計劃暑期的運用，在家學習也好、暑假活動也好，亦讓教育同工有時間籌備開學之後追回進度的教學計劃。

港府必須果斷，並向教育界持份者做好期望管理，減少虛無的期待，同心協力，力保校園零感染。

▲ 港府必須果斷，並向教育界持份者做好期望管理，減少虛無的期待，同心協力，力保校園零感染。（資料圖片）