遏疫情救企業減息 與病毒開戰

發端於中國武漢市的冠狀病毒疫情正在國內外蔓延，而中國各級政府都在奮力限制其（現已定名為2019新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）在人與人之間進一步傳播。擁有1,100萬人口的武漢目前仍處於封城狀態，春節假期過後多個省份也推遲了「非必要企業」的復工，而居民則逗留在封閉社區內的家中。許多城際和省際交通已經停止，一些地方政府甚至建立了「非法檢查站」以防止運載工業產品和材料的車輛駛入其轄區內的工廠。

經濟內外受困 無沙士般幸運

很顯然，疫情的爆發以及遏制疫情的非常規措施都嚴重打擊了中國經濟。至今無人知道當局何時能成功遏制疫情及其最終會對經濟造成何種損失。但是中國人民在面對國家緊急狀態時，再一次表現出勇氣和團結精神。毋庸置疑，中國必將贏得反對新型冠狀病毒肺炎的鬥爭。

當2003年春季爆發的嚴重急性呼吸道綜合症（SARS）衝擊中國經濟時，所有人起初都對其引發的潛在經濟影響感到悲觀，然而經濟在疫情得到遏制後便迅速反彈，並最終在那年實現了10%的增長。但當前的國內外經濟形勢較為不利，估計中國就沒那時般幸運了。因此在致命的新型冠狀病毒仍然肆虐的情況下，當局必須為最壞的情況做準備。

三方式應對危機 首要遏疫情

政策制定者應該以三種方式應對當前的危機：

首要措施必須是不惜一切代價遏制疫情。由於市場在緊急狀態下無法正常運行，因此國家必須發揮決定性作用，幸好中國的行政機構依然在高效運行。

就目前而言，其中一個最嚴重的經濟障礙，就是各地政府在恐慌狀態下實施的交通阻斷。中央政府一方面要理解地方官員為防止病毒進一步擴散的合理關切，另一方面也必須出手干預以促進人員和物資的順暢流動，從而最大程度地減少供應鏈中斷狀況。

設基金救中小企 銀行應保流動性

其次政府應制定出協助企業——尤其是中小型服務類企業——度過危機的各項措施。在謹慎行事以免產生過度道德風險的前提下，政府應削減稅收，減免各項費用，並慷慨地補貼那些遭受重創的企業，還應當研究設立「疫情保險基金」，來讓整個社會共同分攤企業在疫情中的損失。

此外，各商業銀行應努力確保不出現流動性短缺現象，包括允許那些陷入困境的企業實施遞延貸款和延期還款。同時政策制定者可能還需要訴諸某些非市場化措施，比如利用針對性貸款和道德規勸來引導金融資源分配，以及放寬某些金融法規。

盡管通脹勢升溫 人行應減息

第三，當局應採取更具擴張性的財政和貨幣政策，即使這些措施本身並非旨在抵銷供給側衝擊的負面影響。中國人民銀行應在極限範圍內進一步下調利率，並向貨幣市場注入足夠流動性。盡管通脹率已經因供應鏈阻斷而有所上升，且還可能進一步上漲，但此時收緊宏觀經濟政策只會適得其反。

同理，盡管政府不大可能在遏制「新型冠狀病毒肺炎」疫情之前啟動大規模基礎設施投資，但由於與疫情相關的支出增長和稅收減少，總預算赤字仍可能有所增長。但政府不應在控制病毒傳播的鬥爭過程中，過於擔心預算赤字與GDP的比值是否超過3%。

無疑，與冠狀病毒的鬥爭將耗資巨大，並將扭轉中國當局在控制金融風險方面的最新成績。但目前，與債務、通貨膨脹或資產泡沫有關的任何潛在問題都是次要的。決策者應該待局勢平靜下來，才着手處理。

6%增長目標 縱降1%不礙事

去年年底，我在中國經濟學家中引發了激烈的辯論，認為中國的政策制定者不應讓GDP的年增長率降至6%以下，因為對經濟放緩的預期是自我實現的。鑑於冠狀病毒的爆發，我承認必須重新考慮6%的增長目標。但是，即使疫症將2020年的經濟增長降低一個百分點，這也應該不會對人們的預期產生負面影響，因為經濟放緩將是外部衝擊的結果，而不是經濟內在的弱點。

中國決策者最緊迫的挑戰，不再是如何刺激總需求，而是如何確保經濟在不損害與COVID-19的鬥爭的前提下，盡可能正常地運轉。但是，早晚疫症將被戰勝，中國經濟將恢復正常的增長路徑。

當這情況出現時，中國是否需要更多的擴張性財政和貨幣政策，以實現適當的增長水平的問題，將再次提上日程。寬鬆立場的理由仍然適用。實際上，為了補償COVID-19爆發所造成的損失，中國當局可能不得不採取比我（和其他人）先前建議的更多的擴張政策。

作者余永定曾任中國世界經濟學會會長，中國人民銀行貨幣政策委員會委員（2004至2006），現為中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長。

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▲ 人民銀行應在極限範圍內進一步下調利率，並向貨幣市場注入足夠流動性。盡管通脹已因供應鏈阻斷而上升，但此時收緊宏觀經濟政策只會適得其反。（中新社資料圖片）