零度酒受捧 助減身心傷害

英國一項研究發現，當地年輕人愈趨擁抱無酒精生活，令無酒精酒類更受歡迎。零度酒崛起，與千禧世代重視健康有關。本港不少年輕人有暴飲傾向，惟無酒精其實一樣有助享樂。

定期飲酒 更疲乏易抑鬱

英國獨立釀酒協會（SIBA）最新報告指，當地三分一年輕成年人（18至24歲）減少飲酒，更有多達23%表示自己完全滴酒不沾，而當地無酒精與低酒精啤酒的銷量自2016年起大增3成。其他國家亦有見此趨勢，例如向來有飲酒文化的愛爾蘭去年迎來首間無酒精酒吧Virgin Mary，完全不提供任何含酒精飲品；德國啤酒品牌Störtebeker的無酒精啤酒銷量，更在前年至去年間大增4成。

無酒精酒類並非新興玩意，但為何近來愈趨受歡迎？德國釀酒業協會（DBB）表示，這歸功於人們健康意識更強，且零度酒的質素、口感與味道皆大有改進。據市場研究公司Zion Market Research，全球非酒類飲品的全球市場價值在2024年底前達逾1.6萬億美元；IWSR的飲品市場分析指，全球酒精飲用量在前年下跌1.6%。

世衞早在1988年已將酒精飲品內的乙醇（ethanol），即一切酒精類飲品，歸類為第一類致癌物質，與石棉、煙草乃至放射性輻射屬同級，不存在安全飲用量的說法。不少人飲酒或只為消愁，但本港醫管局文獻指出，定期飲酒實際上會增加疲乏和抑鬱，更有證據顯示酒精會改變腦部化學狀態，增加抑鬱風險。

無酒精是否絕對健康？加拿大皇家大學教授Elizabeth Hartney表示，零度酒因不含酒精而熱量低於一般酒類，但仍會含有添加糖，無節制飲用可增加體重及損害牙齒，但她強調這類酒可以是一種緩害（harm reduction）措施，因飲用不會導致醉酒駕駛，在社交場合飲用亦不會導致斷片，出現尷尬場面乃至影響女性個人安危。

飲酒有度 平衡狂歡與健康

據本港衞生防護中心2014年的《非傳染病直擊》，本港小四至六年級、中學和專上學生當中，多達56%人曾飲酒，更甚者，18至24歲群體暴飲（即一次過飲用最少5杯或5罐酒精飲品）的比率，由2010年的7.4%，增至2012年的9.8%。年輕人愛飲酒原因有多種，包括受家人或朋輩影響、亦因個人自制力不足、無法抗拒群眾壓力等。

衞生署指出，飲酒被視為調劑社交生活，但不含酒精的飲品如賓治一樣有助享受時光。事實上，當下無酒精酒類的口味已可媲美一般酒類，更不會有不良副作用，值得港青考慮。

面對任何飲品，不管是有酒精或無酒精，都應適可而止，在狂歡與維繫個人健康之間取得平衡是關鍵。

▲ 飲酒被視為調劑社交生活，但不含酒精的飲品同樣有助享受時光。（資料圖片）