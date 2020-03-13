疫症環球肆虐 港紓困須快而準

世衞周三宣布將新冠肺炎界定為全球大流行，呼籲各國齊心對抗，惟歐盟沒統一抗疫政策，美國總統特朗普更以政治考量為前提，疫情勢拖沓數月，對香港經濟衝擊更大，港府除盡快落實已公布的紓困措施，更需綢繆新一輪對策。

世衞總幹事譚德塞稱，近期中國以外地區的新增確診個案急升，他對部分國家不採取行動深感擔憂，決定宣布疫情為全球大流行。世衞此舉並非製造恐慌，而是希望一些對疫情掉以輕心的國家採取更嚴格防疫措施，如禁止集會、限制人流。

歐盟各自為政 特朗普政治先行

要盡快遏疫情，須全球衷誠合作，但目前歐美在抗疫上各自為政。例如意大利要求啟動歐盟的民事保護機制，提供防疫醫療裝備，但沒有歐盟國家響應，德國和法國甚至限制口罩和防疫物資出口，反映意大利正孤軍作戰，考驗歐盟凝聚力。

迄今只有中國主動向意大利提供防疫物資，並派專家分享抗疫經驗，意大利亦仿效中國封城做法。惟中國經驗難以複製，因需要清晰目標和強大執行力才能成事。

面對疫情惡化，特朗普卻政治先行，把本土疫情歸咎歐洲把關不力，沒對中國實施嚴格入境管制，導致歐洲人中招後將病毒傳到美國，宣布周五起暫停歐洲人入境30天，惟盟友英國卻不受限，凸顯防疫上仍是敵我分明。特朗普防範歐洲人播毒，卻沒限制國民在美國境內流動。

特朗普此舉純以政治考量，旨在淡化防疫不力，尤其他一直指新冠肺炎像季節性流感，致命率不高。隨着美國NBA球員Rudy Gobert丶在澳洲工作中的美國影星湯漢斯夫婦等名人中招，民眾才驚覺疫情嚴重，更關注普羅大眾無法負擔高昂醫藥費的醫療體制問題。疫情令全民醫保勢成大選重要議題，民主黨人自然咬住不放，藉此攻擊銳意取消奧巴馬醫保的特朗普，對特選情不利。

歐美在防疫上難以合作，但默默地攜手救經濟。自儲局突減息半厘後，加拿大和英國央行均響應，英國更同時推出積極財政政策。惟歐央實施負利率，難有減息空間，昨議息後按兵不動。美國財赤問題嚴重，要推巨額刺激經濟措施空間有限，且國會民主黨議員對部分措施有意見，令特朗普遲遲未推刺激經濟方案，惟有繼續迫儲局減息。

港府須破官僚 搶救冰河時期企業

歐美抗疫路上問題多多，要疫情短期受控不容樂觀。歐美均是香港主要貿易夥伴，香港疫情現時是要防倒灌，作為細小而開放的經濟體，若對歐美實施太嚴厲入境限制，隨時招來反制裁，令已要裁員減薪求存的港企，更加雪上加霜。

本港受貿易戰、反修例風波和疫情夾擊，經濟早已受七勞八傷。眼下歐美疫情更超乎想像，港府既要嚴防倒灌，亦要打破官僚作風，盡早落實紓困措施，且要因應外圍最新的混亂情況，研究及部署新的救急措施，隨時在有需要時，幫助企業走出冰河時期。

責任編輯：陳楚源