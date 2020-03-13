突破．轉型 MBA裝備專才轉型為企管通才

全球營商環境正在經歷前所未有的急劇變化，企業發展存在很多不確定的因素。要迎戰未來，走在最前，企業專才必須具有遠見卓識與靈活應變的思考能力。香港理工大學工商管理碩士（MBA）課程深明企業專才的需要，革新並設計增強管理知識、技能與思維的多元化發展課程，幫助他們在職場應對當前及未來商業環境中的變化，成為全面的企管通才。

與時並進 應對多變的商業世界

香港理工大學MBA課程總監陳浩然博士表示：「理大MBA課程至今成立30週年，自1990年以來，一直培養企管通才。課程的結構、內容和教學方法都參考世界頂尖的課程，因應當前及未來環球營商發展而不斷更新，目標是培育具前膽思維及管理技巧的領袖。學員通過分析企業案例並提供解決方案，發展批判和創意思維；透過辯證，發展有效的溝通技能；藉著學習人類行為和如何影響他人以達致共同目標，發展領導能力；通過瞭解文化多樣性、全球化及其對營商的影響，發展個人的全球視野；並且在學習有效管理時，兼顧倫理道德、責任及可持續發展。」全面的課程有效提升商管人才的領導能力，為拓展事業累積更豐厚的資本。

不斷革新內容 教授新技能

她續說：「世界正面對前所未有的急速變化，營商環境變得越來越動盪、不確定、複雜。不少企業專才在職場工作多年後，發現所掌握的管理知識已經過時或不完整，阻礙事業更上層樓。作為企管人員，必須有遠見、能快速應變，並瞭解全球發展趨勢。」

一直以來，理大MBA是專為管理專才而設，培養他們以專業的管理知識和技能面對營商世界的變化，課程不斷革新，來年新增的科目有創新管理，幫助學生發展營商創新的設計、評估和管理技能，以及產品、技術、營運和營商模型創新的知識。另一門新增的科目是商業創新項目，學員會學習在充滿機遇及可持續性議題的營商環境，建構解決方案，並有機會與理大不同部門的研究人員及工商界合作進行技術商品化。另外，若學員有志於獨立商業研究，則可選擇與商學院的教授就某個商業個案進行深入分析。

海外實地考察 接通世界

除了不斷革新課程，課程另一吸引處是學員有機會進行海外實地考察，參觀國際企業，當中包括知名跨國企業和初創企業，更可與當地企管對談，了解他們的業務挑戰和機遇，亦多方面瞭解不同業務及環境對管理人員的要求，擴展視野。

拓闊社交圈子 增廣見聞

不少人在職場打滾一段日子後，都萌生突破仕途瓶頸位的念頭，修讀理大MBA的學員都是來自各行各業的精英。在學習過程中，彼此認識、交流，無疑是增長他們對不同行業的認識，也擴闊了他們的專業和社交網絡。理大MBA的學員是龐大而緊密聯繫的校友網絡的一部分，校友會全年舉辦各式各樣的活動和講座，幫助畢業生及學員在社交和業務上建立聯繫，在專業路上互相支持。

畢業生分享一：分配時間 掌握策略性思維 事業更上一層樓

現為上市地產集團高級企業傳訊經理的陳詩藍表示：「理大MBA課程讓我獲益良多，為期兩年的課程，理論與實踐兼備，拓闊我的商業眼界，培養策略性思維，亦拓展我的人際網絡。」

「MBA同學都是來自不同界別的精英，我從他們身上認識不同界別的商業運作。課程與時並進及務實，培養管理通才，非商學背景的我學習了分析、統合及策略思維，在工作上大派用場，修讀課程的另一收穫是得到無價的人脈和真誠的友誼。」由於理大MBA是兼讀課程，適逢當時陳詩藍再為人母，主要挑戰之一就是於工作、照顧嬰兒和幼子與學習之間取得平衡。幸好，有同學的協助，加上自己的毅力和動力，最終順利完成課程。修畢MBA課程後，陳詩藍坦言課程讓她思考變得更開放及全面，懂得運用資源有效地定下目標，運用策略性思維實踐，最後更獲公司信任，主管一個新成立的部門。

畢業生分享二：實地考察深刻 成功轉型

想邁向職業生涯的下一步，更好地計劃人生，都是不少人修讀MBA以掌握職場新技能的原因。現職美資速遞運輸公司亞太區高級經理的陳國雄當初報讀理大MBA課程的原因之一是自我增值。他表示：「理大MBA課程讓我接觸從沒有學過的管理概念，以及分析與策劃知識和技能。課堂中的案例分享與討論，務實而有用，能夠從中參照並活用於管理之中。我曾經將所學的組織行為學知識應用於協助公司解決人才流失率高的情況。此外，一次很難忘與獲益良多的經驗是實地考察一家德國牙科醫療公司，我需要瞭解並分析其採購、質量、先進技術等，並提出增強市場佔有率的建議。」修畢課程後，陳國雄離開服務了二十年的商用汽車維修公司，轉職至美資速遞運輸公司，活用所學的管理及營運知識，將來有計劃於海外報讀更高階的管理課程。

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