兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 置業家居 2020/03/14 分享： 新盤氣氛再度轉旺，全新盤應市，餘貨盤順勢吸客，今明兩日共272伙單位開售，為本港1月首錄確診新冠肺炎以來最多單位開售的周六日，其中將軍澳OCEAN MARINI開賣首輪208伙佔最多。 新盤氣氛再度轉旺 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 今日 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 最新專欄文章 更多 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入