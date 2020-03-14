新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 置業家居 2020/03/14 分享： 疫情持續，惟抑壓太久的港人陸續「蒲頭」，郊野公園及行山徑現人流、圖書館重開現人龍等情況引起關注。 觀察所見，近月幾個小型新盤開售亦已進行不少防疫措施，必須量體溫及戴口罩已成指標。大型新盤因應疫情，自1月 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 今日 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 最新專欄文章 更多 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入