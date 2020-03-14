新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點

疫情持續，惟抑壓太久的港人陸續「蒲頭」，郊野公園及行山徑現人流、圖書館重開現人龍等情況引起關注。

觀察所見，近月幾個小型新盤開售亦已進行不少防疫措施，必須量體溫及戴口罩已成指標。大型新盤因應疫情，自1月

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