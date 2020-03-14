Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 置業家居 2020/03/14 分享： 新地天水圍新盤Wetland Lot No.34發展項目第2期已命名為Wetland Seasons Park，上月批預售，標準戶最細1房約290平方呎起。新地副董事總經理雷霆表示，項目樓書製作中，市 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 今日 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 今日 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 最新專欄文章 更多 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 今日 恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入