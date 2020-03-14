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Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售

置業家居 2020/03/14

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新地天水圍新盤Wetland Lot No.34發展項目第2期已命名為Wetland Seasons Park，上月批預售，標準戶最細1房約290平方呎起。新地副董事總經理雷霆表示，項目樓書製作中，市

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欄名 : 新盤速遞

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