恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」 置業家居 2020/03/14 分享： 中國恒大長沙灣恆大‧睿峰更改按揭安排促銷，分別推出靈活付款安排、首年「免息供本」及「免息免供」優惠，涵蓋逾百伙單位。 九成一按首年「免息供本」，P為5厘，第2及3年年利率以P減2.5厘計算，其後則以P加 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 今日 兩日共272伙登場 OCEAN MARINI首輪推208伙 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 今日 新盤大型賣樓重臨 防疫措施成焦點 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 今日 Wetland Seasons Park（第2期） 最細1房290呎起 冀月底開售 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 最新專欄文章 更多 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 今日 愛海頌 買樓送「金元寶」 30伙疫市提價約2% 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入