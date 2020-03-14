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恆大‧睿峰 更改按揭促銷 九成一按首年享「免息供本」

置業家居 2020/03/14

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中國恒大長沙灣恆大‧睿峰更改按揭安排促銷，分別推出靈活付款安排、首年「免息供本」及「免息免供」優惠，涵蓋逾百伙單位。

九成一按首年「免息供本」，P為5厘，第2及3年年利率以P減2.5厘計算，其後則以P加

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欄名 : 新盤速遞

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