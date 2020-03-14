8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 置業家居 2020/03/14 分享： KSK置地發展的馬來西亞8 Conlay，位於吉隆坡市中心，由本港室內設計師梁志天及英國室內設計師凱利•霍本（Kelly Hoppen）設計，提供逾千伙，平均每呎售價約3,260令吉至3,350令吉﹙ ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 2020/02/29 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 2020/02/15 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 2020/02/08 One Stonor鄰近雙子塔 連裝修售$300萬起 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 2020/02/01 Asquith House間隔多元 設施完備 開放式$655萬起 發展商 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入