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8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格

置業家居 2020/03/14

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KSK置地發展的馬來西亞8 Conlay，位於吉隆坡市中心，由本港室內設計師梁志天及英國室內設計師凱利•霍本（Kelly Hoppen）設計，提供逾千伙，平均每呎售價約3,260令吉至3,350令吉﹙

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欄名 : 海外置業

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