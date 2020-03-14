美港經濟關係 務實交流最有利

上星期，我出席了由非政府組織World Affairs Council在美國三藩市主辦的美國香港對話U.S. - Hong Kong Dialogue，這是一個無分黨派就國際議題交流的論壇。

視港獨立關稅區 「對話」氣氛佳

出席活動的有香港的行政會議成員、建制派和反對派的立法會議員、香港和美國的官方代表，美方代表包括了美國駐港澳總領事、美國國務院亞太事務副助理國務卿等。

雖然現時新冠肺炎疫情嚴峻，但會議如期舉行，與會者也設法出席參與討論，可見議題之重要性。其中一項熱門議題是美國與香港的經濟關係。

據1992年通過的《美國－香港政策法》，美國於貿易和投資方面視香港為獨立關稅區。若美國改變香港這個地位，可能會對兩地的經濟關係造成重大影響。任何降低香港獨特關稅區地位的行徑都可能嚴重損害美國以及香港的商業利益。

美國去年通過了《香港人權與民主法案》，要求國務院檢視香港的法治和自治情況，並提交年度報告。法案亦要求美國制裁違反香港人權的人士。

雖然美國政府在《馬格尼茨基法案》（Magnitsky laws）下已擁有這項權力，但任何新增法案有可能破壞香港與美國的關係也會令人擔憂。香港人或會成為制裁對象，更讓一些與政府有聯繫的人士感到擔憂，而一些反對派分子更興奮地起草了制裁名單。

說實話，在出席是次「對話」前我也有點緊張，因不知實際情況會如何。

因為會議要遵守查塔姆宮守則Chatham House Rule，所以我不能說誰在會上說了甚麼，但肯定的是情況沒有我先前所想般糟糕，我沒有被任何人士盤問或強烈質詢。我認為這次會面的整體氣氛頗為正面，我相信我們不應過分擔憂美國會調低與香港關係的級別。

港人權法案 制裁個人門檻高

當然，又不能把美國與香港關係跟現時中美之間的貿易和其他摩擦分開來看。

美國有些政客對中國的態度非常強硬，盡管《香港人權與民主法案》看起來是針對香港，但其實在很多方面，是某些議員嘗試向行政當局施壓，要求對中國採取強硬措施。

但不幸地，該法案在香港已引起了不少誤解，加深了社會上的矛盾。有些人認為法案提供機會鼓勵對某些香港人士作出制裁，另一些人就認為美國在干預香港事務，並為此感到憤怒。

我們應該仔細看看法案的字眼。關於制裁個人的段落，大約提到嚴重違反國際公認的人權；全球《馬格尼茨基法》也包含相同的用語，是針對觸犯法外處決、酷刑等行事者，可以看到門檻極高。

法例所要求提交的年度報告可能會引起大眾注意。但似乎沒有理由害怕制裁會適用於本地的官員，那些希望如此的人士或許會感到失落。

整體而言，我感到寬慰的，是今次美國的交流反映了日後兩地人員繼續維持良好關係的重要性。大部分出席人士都意識到美國的商業利益跟香港在中國的角色上，特別是金融服務和消費市場方面有莫大關係。縱然鷹派人士的言詞或會煽動中美對立，但大部分人仍然認同務實的交流及健康的經濟關係對各方最為有利。

▲ 美國於貿易和投資方面視香港為獨立關稅區，改變香港這個地位，可能會對兩地的經濟關係造成重大影響。（資料圖片）