美國兩黨初選 見集體決策模式

美國民主黨總統候選人初選開始明朗化，步入了接近一對一的對決，由參議員桑德斯（Bernie Sanders）與前副總統拜登（Joe Biden）競逐，其餘的候選人如彭博（Michael Bloomberg）和華倫（Elizabeth Warren）就黯然退選了。

黨紀要求柔性 候選人來去自由

先說明一下，共和黨也是要初選的，只是由於特朗普是現任總統，沒有甚麼對手，所以焦點都落在民主黨這邊。原本處於劣勢的拜登，在早前的南卡羅萊納州（South Carolina）扳回一城後，成功從谷底翻身，更連續得到幾個退選的候選人公開力挺，在月初的超級星期二（Super Tuesday）及之後的初選領先。

而之前勢頭頗好的桑德斯，雖然得到黨內左傾和年輕黨員的支持，但出來的結果卻比預期為差，例如在加州的領先差距不及預期的多，德州更是意外地輸了給拜登。評論一般解讀為黨內的溫和及主流力量滙流到拜登陣營，以力抗代表左傾及非主流的桑德斯陣營。在這樣的對決下，未來的初選應該更會精采可期。

理論上，任何年滿40歲的美國公民都可以參與選舉成為總統候選人。然而，選總統不是個人之事，乃眾人之事，候選人必須要有一個龐大團隊才能打好選戰。美國的政黨就是這樣的選舉機器，提供平台給大家競逐。

有人會批評美國好像永遠只有兩個政黨在競選，甚至聲稱這是獨裁和排他。可是，一來美國根本不只兩個政黨，而只是兩黨較具規模。二來美國的政黨也不像共產黨或國民黨那樣是所謂的「剛性政黨」，黨紀要求都很「柔性」，甚至來去自由，例如不論是桑德斯還是彭博，都曾經不斷「彈出彈入」民主黨好幾次（特朗普也一樣進出共和黨多次）。如此容易進出，表示政黨只是負責選舉的機器和平台，容許不同的人在裏面提出自己的意見和尋求他人支持。

理論上，只要找到足夠的人支持自己，整個黨的立場都可以改變。例如現在的共和黨代表保守派，而民主黨代表自由派，可是在60年代以前，兩黨光譜剛好反過來，民主黨保守而共和黨自由。

初選制度 參選人如玩尋寶遊戲

兩黨初選，就是這樣的一個大型平台，給有志之士去爭取黨內支持。參選人就像在玩尋寶遊戲，每個州都有一些「寶物」，即黨代表，集合了足夠的黨代表支持自己，就能成為黨的總統候選人。當然每個州的遊戲規則都有些不同，但大體而言，還是以黨員甚至整個州份選民的意志為基礎。候選人就要在這樣的「遊戲」中展現他們的能力，吸引眾人支持，以集體決定誰人可當總統。

這種集體決策（Collective Decision）的模式，是民主政制的核心意義（甚至是必要條件）。如何可做到真正集體決策，當然有很多細節要考慮，方法亦不只一種；但以此為標準，就可檢視各種政治制度的優劣，又或者要怎樣改善。美國的初選或大選大體上遵循集體決策的進路，但也有些細節有待商榷，如歷史上不容許黑人投票就是不合理的，現在亦已廢除了這限制。

又如說遠一點，早陣子馬來西亞政局動盪，不少國會議員不斷轉變立場，導致原本的「希望聯盟」政府倒台。與美國的總統制（總統、議員分開選舉並且互相制衡）不同，馬來西亞行議會制，首相必須在國會得到過半議員的支持才能組閣。

從集體決策的角度看，選民當初投票選國會議員，不可能包括「授權他們變節」。所以，如果政府因為議員變節而倒台，最合理的處理方法，應該是重新大選，還政於民，而不是由本來選輸的政黨聯盟和變節者合組新政府。

馬來西亞和美國的政治制度完全不同，但由「主權在民」的集體決策角度來檢視這些制度和當前政治狀況的合理性，其實道理是相通的。這也讓我們明白到，要檢視政治制度和情況的好壞，能否做到集體決策是必要，也是普世的條件。由此路進，大家不妨思考以下的應用題目：現時香港的政治制度，不論是特首或是立法會議員的產生方法，最大的問題是甚麼呢？

▲ 美國民主黨總統參選人、之前勢頭頗好的桑德斯，雖然得到黨內左傾和年輕黨員的支持，但初選的結果卻比預期為差。（法新社圖片）