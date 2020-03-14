助留歐生返港 早定對策莫遲疑

新冠肺炎肆虐歐洲，本港於當地、尤其英國有大量留學生，情況未許樂觀。港府宜參考既有經驗，盡快以科學準則審視其回港及檢疫安排，保障年輕人福祉，且嚴防疫情倒灌。

英國疫情變差，有香港留英學生懷疑確診卻無從檢測，只能自我隔離，迫使其母求助立法會議員。衞生防護中心昨透露，港府高層正研究歐洲留學生應否回港。

留英學生多 加航班助返港

西歐之中，法國、比利時，以至疫情相對受控的葡萄牙和愛爾蘭等，皆已宣布停課。英國跟香港連繫最深，當地政府暫未有最後決定，但只計大學已有逾1.6萬名港生，加上自理能力更遜的中小學寄宿生，一旦宣布停學，影響只會更深遠。港府必須盡快制定和宣告對策，以方便學生及家長作出安排，避免時間太急促，造成混亂。

以人數計，歐洲或英國留學港生遠多於此前滯留湖北的港人；按風險計，則未及於鑽石公主號的港人。政府未必適合以包機統一送回香港再檢疫，除了聯絡近月削減了運力的航企特別加密班次接載，也可託中國駐各地大使館，以及藉境外辦事處或入境處提供適切協助，如醫療物資。

歐洲疫病現時近乎失控，個別港生是否正處潛伏期，難以確認。有國泰空姐受西班牙回廣東學生感染的前車可鑑，港府要嚴防疫情倒灌，必須步步為營。香港對英國只有黃色外遊警示，惟當地首席科學顧問估計染病數字已達5,000至10,000人，比港府日前發紅色警示的日本北海道高出不少。韓國染疫人數上月下旬破900宗後，港府隨即要求從當地大邱以外回港居民，接受14日醫學監察，留英生回港至少應有相若安排。

學生長假返家 嚴格監控先測毒

港府昨晚對歐洲神根公約26國發出紅色警示，當地來港人士包括本港居民將須家居隔離14天，惟跟美國最新對歐實施的入境禁令一樣，特別豁免英國及愛爾蘭，決定可堪斟酌。

事實上，不獨英國疫情堪憂，美國這熱門留學國家本身亦已有約30個州份自行宣布進入緊急狀態。復活節距今約1個月，大量留學港生將歸家，港府決定入境檢疫安排時，必須以科學、醫學考慮為先，商業、政治後果該為後話。以美國迄今僅替約1萬人做了新冠肺炎檢測，即韓國一天的次數，港府亦可優先給予美國、以及歐洲回港學生病毒測試。

新冠肺炎疫情倒灌香港問題嚴重，港府既要盡快決定是否協助歐洲留學生自行坐飛機返港，亦須做好強制檢疫和優先檢測，對英國、美國以至毗連的加拿大，都應有精細的入境檢測監控，好好把關。

責任編輯：李勝君