值得敬重的武漢女醫生艾芬採訪文章，透露疫情最初危機如何因上報被耽誤，釀成後續一連串問題，這篇《發哨子的人》被不斷刪帖，又以各種方式民間傳播及至海外，還一個真相之餘，也顯示了中國龐大網絡審查網的威力。

網民自覺要用甲骨文、摩斯密碼、情緒符號、錄音版去傳播，當然是知道正常的文字、圖像版，會被輕易刪帖。這高效的審查運作，動用的也是人力，甚至現在中國強調發展的AI人工智能，對人手的要求也是缺一不可。

先說審查，現在網上資訊太多，管控的方式，已名正言順轉嫁到平台上，出問題的話，封查平台就可，省了不少工夫。於是出現的情況是，平台自己要有強大的審閱團隊，並成了一個人多的產業。這審查產業，也是全國分工。你或會好奇，反正都是網上辦公，沒有地理之分啊！

是的，哪裏都可幹這份活，但以公司運作效率和成本而言，把產業集中在低成本地區，還是有好處。現在中國幾大審查及數據標註產業大區，有濟南、天津、西安等，有些一整棟大樓幾百人主要都從事這一行。

他們工資大約四、五千（人民幣，下同），每天輪班查看超過一千條信息，以前只審圖文發帖留言，自短視頻興起後，要看各式「作品」，不雅的、色情的、反動的。雖有了圖片識別或敏感詞辨認，但保險計，平台免被舉報，人手分辨才是最能把關的一招。中國的社交言論空間，就是給這樣一群不知其文化程度的審查民工把控着。

另外，就是數據標註員，均薪三千元，被稱為AI民工，他們日復日，在畫面、用戶回報留言上，作各種標註分類，以便收集龐大資料作分析，研發更先進的人工對應。可以說，在具備真正AI智能之前，所需的先是大量人工。