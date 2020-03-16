拆解疫情大流行 追蹤溯源科學定義

新型冠狀病毒（COVID-19）在意大利的疫情非常嚴峻。根據世界衞生組織（World Health Organization）最新發表的COVID-19實況報告（Situation Report）指出，確診人數已超越1.5萬宗個案，跟上星期數千名的確診個案相比，升幅已近達4倍。事實上，病毒初期在香港傳播時，大家都擔心疫情何時爆發。究竟，何謂疫情爆發，何時定義為流行病？

根據世界衞生組織的描述，疫症爆發是指疫症確診人數超出預期的病發數目，而預期病發數目是按病毒源頭的情況、受感染的人數及人群接觸源頭的機會而得出。就以2月初新春香港家庭聚餐的案例作解說。其時涉事家庭的兩名來自廣東省的親戚（源頭），在新春時期相約了另外17名親友於飯局會面（接觸源頭機會）。其後11名飯局參加者先後在兩星期內確診（即受感染人數為11）。相信這個情況，是超出大眾預期的。但我們可以定義這情況為社區爆發嗎？

傳播鏈關鍵 不宜單看確診數

事實上，衞生署在隨後的時間，追蹤了所有相關案例，發現這感染群組分別再感染了另外兩名同事。雖然這算是個別社區爆發的案例，但這並沒有導致坊間所謂的「社區大爆發」的情況。

疫情爆發的情況不能單看確診數字，我們需要以個別病毒源頭作追溯，來找出相關的感染群組。若然堵截不了傳播鏈，便會導致疫症爆發。一般來說，疫情報告總會包括確診總人數及當日新增病例。而確診總人數一般用作跨地區比較﹔若以地區人口來計算確診人數比例，會更為準確比較不同地區的情況。

而新增病例就是反映疫情發展的情況，若「每天新增病例」反覆減少，這是病毒慢慢在地區消失的情況，亦可象徵防疫措施的奏效。可是，若然新增病例以倍增的數量上升，再加上追蹤感染群組不足，未能有效隔離患病人士，整體疫情可進入失控狀態。

在醫學界，當病毒可在人類之間傳播，我們一般以基本繁殖系數（Basic Reproductive Number, R0）來代表病毒的傳播能力。這數值反映在社區人口還未對病毒作出防範時，一名確診患者能傳播給多少名健康人士。假若確診患者以一人傳染二人，二人再傳染四人的速度傳播病毒，這系數為2。

倘繁殖系數大於1 疫情續擴散

當這數值大於1，代表疫情持續擴散，若防疫措施未能奏效或發揮，這病毒慢慢可變成地方性的流行病（Epidemic）。當這數值小於1，代表疫情降溫，病毒有望慢慢消失。

本港有研究指出，COVID-19肺炎的繁殖系數為2.68，代表平均一名患者可傳給2至3人。這數值跟當年沙士的情況相近。故此，早期COVID-19肺炎很有機會在本港快速傳播，而演變成社區大爆發。

有效堵截傳播途徑 避大爆發

幸好，香港以當年沙士的經驗，官方、學界及民間組織各出奇謀，讓病毒在本港爆發的風險大大降低。

疫症是否在社區爆發是大眾所關心的議題，但社區感染可能只是個別爆發案例，如新春家庭聚餐及佛堂善信參拜活動的案例，最後並不一定演變成社區大爆發。最重要是我們能否在案例發生後，作出有效堵截所有傳播途徑的措施。當中包括追蹤受感染個案、隔離有緊密接觸確診個案的人士、甚至向公眾公布有關最新確診人士在病發時曾到訪地方，這些都有助市民加強地區防疫衞生。

到目前為止，香港防疫措施尚算不錯，近兩星期主要為港人外地回流個案及密切接觸人士被感染個案。如果我們長期維持現狀，疫情受控的情況應是指日可待。

可是，意大利、伊朗及韓國的疫情還是相當嚴峻。究竟我們能否好像當年沙士的清況，病毒到了一天便會完全消失，還是接受COVID-19長期成為世界大流行病（pandemic）。我們需要更多的時間去觀察疫情發展才能立下定案。

▲ 新冠肺炎疫症是否在社區爆發是大眾關心的議題，但社區感染可能只是個別爆發案例。（資料圖片）