英任人染病換免疫 政府急助港人撤離

英國放棄圍堵新冠肺炎，改為嘗試延遲高峰期，冀國民有群體免疫應付疫症再臨。白廳反全球之道歎慢板，勢成環球隱憂，港府收緊英國人士入境限制後，更要盡快協助滯留的港人，兼確保未來檢疫暢順。

英療法惹爭議 港須迅增回港機位

英國首席科學顧問主張，今後只延遲疫情高峰期，至夏天醫護較空閒時，準備讓6成或4,000萬國民染疫，以免出手太快，一旦疫情冬季再臨，會拖垮醫療體系。英國尚未要求嚴限社交接觸，全因停課、禁集會數以月計，太早推行恐有隔離疲勞。

英方的策略欠外國先例佐證，病癒後免疫多久、病毒會否急遽變種，全屬未知數，環球卻清楚看到，短短24小時間，當地死亡數字已近乎倍增，至21人。

唐寧街拿人命豪賭，香港必須警惕，底因有二。其一，港僑會直接受災。英國估計當地約有18萬港人，按官方取態，即近11萬人將要染疫。即使死亡率只有1%，數字已達1,080人，不少恐為年輕時為生計、坐船越洋到唐人街奮鬥大半生的老香港。

其二，不少在英港人勢改變計劃，趁長假期回港，加強本地防疫重擔。留學英國港生超過2萬人，直航回港機位已一席難求，萬千家長心急如焚，不惜一擲千金，多迂迴都要子女回家，甚至出動私人飛機，其檢疫隔離未來將成另一難題。

國泰早前暫停了吉域機場航綫，明起一連3天於希斯路機場加派共3班回港航機，只怕仍然僧多粥少。港府宜積極接洽其他航企，如近月將每天來港班次二變一的英航，甚至斥資協助加班，免港生要跟在港轉機的內地生爭位。

英歐來港齊隔離 人多檢疫考執行

美國周末突變臉禁盟友英國的國民入境、唐寧街持續不作為，加上本港屢有英國輸入個案，3大因素夾擊下，港府終對英人設限，看齊歐洲人士，全須強制家居隔離14天。本港現多達3萬人自行隔離，加入英國後隨時倍增，港府須汲取既有經驗，以科技及罰則確保人人守規，兼發放和宣傳清晰的指引，安撫公眾情緒，如轉機者要否隔離，跟家人共用廁所會否危險。

英國為醫療系統長遠承受力，反世衞建議放棄力遏新冠肺炎，且不論是否自私自利，各國都必須未雨綢繆。港府昨晚終肯踏前一步，今後既要竭力協助滯留英國的港人回家，更要改善確切隔離執行，防疫情倒灌。

責任編輯：陳靜芬