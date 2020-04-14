新型冠狀病毒爆發，打亂不少中小企的業務規劃，一則是疫情令他們未能外出處理銀行事務，另一方面又因為經濟環境有變，老闆們或面對融資困難；企業老闆在此情況下難免一籌莫展。為協助中小企啟動家中工作，維持資金流以讓業務持續運作，以下三大星展「零接觸」銀行服務及融資方案，相信能有效協助企業共渡時艱！

方案一：網上開立戶口 最快兩日搞掂

星展銀行全新的快速網上開立企業帳戶服務，讓各位中小企老闆可以絕對 「零接觸」下，於網上完成整個開戶過程。只需上傳所需文件，填寫公司資料，快速開戶通道會自動檢索公司資訊，只要符合基本條件，最快兩個工作天便可完成開戶。換言之，中小企老闆即使安在家中或辦公室，足不出戶也可享用數碼化、快捷及即時的客戶服務體驗。如欲了解更多，歡迎電郵至fasttrack@dbs.com與我們聯絡。

方案二：星展網上貸款申請平台 遙距貸款無難度

面對經濟轉弱，各位企業老闆或面對資金周轉困難，其實網上「零接觸」服務也可幫到大家。客戶可以隨時隨地登入星展網上貸款申請平台，瀏覽星展為中小企業客戶所提供的各種貸款方案，並只需10分鐘即可完成網上申請，流程迅速簡便。中小企老闆無論是安在家中或身處辦公室，都可隨時隨地網上申請貸款，籌措資金自然更有效率。

方案三：網上做齊11種貿易融資

香港的疫情一直未見紓緩，不少行業的老闆及員工都要需要留守家中處理工作，難免延誤他們親臨銀行，處理貿易融資的申請或遞交文件的進度。其實企業老闆及其員工，只需透過一站式星展商業網上銀行平台IDEAL，便可在單一平台處理包括信用證、進口賬單、信託收據、銀行擔保及運輸擔保等11種常見的貿易融資種類。

客戶只要上傳所有貿易融資申請及所需證明文件，便能隨時隨地申請，過程簡單快捷，而且過程完全無需親身到分行，期間亦可輕鬆檢索過去的證明文件，既可以令業務得以保持運作，又能減少疫症傳播的機會。

除了以上三種「零接觸」銀行服務方案，由香港按證保險有限公司推出的中小企融資擔保計劃相信亦可幫助大家的融資需要。此計劃涵蓋八成、九成甚至十成*的信貸擔保。若然擔心一般融資服務對抵押品的要求，則可透過星展銀行的「易商量」中小企貸款計劃，最高也可申請到250萬港元的貸款額，無需抵押品，而且只需10分鐘即可完成網上申請，快捷方便，做到急客戶所急！

星展銀行（香港）董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生先生表示：「星展香港將採取多元化的支援措施，協助客戶克服當前的挑戰。」

詳情請瀏覽星展中小企業銀行網站 。

*請留意更多有關「百分百擔保特惠貸款」的推出日期及貸款資訊，或聯繫我們瞭解更多。

(資料由客戶提供)