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韓國投資移民簽證可定居

港男首爾開茶記 人生再拼搏

副刊版 2020/03/17

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南韓政府近年對外逐步開放，批發投資移民簽證，冀吸納外國人才。港人Kent早在20年前便到南韓工作定居，直至上年7月，他終於在弘大附近開設了一間港式茶餐廳「香港客棧」，實現其人生繼續拼搏的夢想。

港人Kent未移居至南韓前，本身在香港擔任旅行社領隊，經常帶團到南韓，漸漸熟悉當地文化，後來在一個機遇下，他得到在韓國旅行社工作的機會，便一直以工作簽證的身份在南韓定居，至今已工作了10多年。

「當時我看到南韓有一個發展機會。我也曾經在泰國生活過，最後還是選擇了南韓。如果你說退休，泰國優哉悠哉的生活，很適合休養生息；但若你想繼續拼搏，我覺得南韓是首選。」

很多人到了Kent的年紀，有一定儲蓄，就會想規劃退休生活。然而他倒是相反，覺得人生現在才是再次啟動。「以我的文化水準，去到40、50歲，在香港可能要退休，但在這裏就可持續發展，或者做更大生意。」他想轉型做推廣香港飲食文化的店舖，之後便決定開設專售雲吞、牛腩麵的港式茶餐廳。

南韓投資移民 390萬港元起跳

根據南韓駐港領事館資料，申請投資移民條件為申請人須投資50萬美元（約390萬港元），以及聘請5名南韓人。他遂將工作簽證轉為投資移民簽證，獲得的條件是至少有5億韓圜（約320萬港元）的投資額放在公司作營運用途，並要經政府批核，指標包括這店是否值得韓國人推廣、在這裏的生存機會等。

一旦通過審批獲得簽證，而且公司持續運作並成長，每個月達到2,000萬韓圜（約13萬港元）、一年約2.4億韓圜（約150萬港元）的營業額，加上繳交足夠的稅金，政府就歡迎續期。至於年期，政府會因應不同情況而調節，Kent現時獲得3年期限。「政府會看你數目是否『靚仔』，如果靚仔就可獲批3、5年，一直延續下去。」雖說是「移民簽證」，但也不代表真的是移民入籍，只是獲得居留權，也沒有國民福利及投票權。

他指移民所需條件甚多，不像外國只要有錢就可入籍，Kent便未真正入籍。若要申請入籍，需要通過關於南韓歷史、文化、語言的考試，亦即申請人要表現「有多愛南韓」，並且要放棄原有的香港護照。「香港人未必會申請入籍，來正式取得韓國護照。」

首爾港式茶記 店舖租金視乎押金

香港客棧的創業成本大約5億韓圜（約320萬港元），面積約400呎的舖位，每月租金約300萬韓圜（約2萬港元）。Kent提醒南韓有一套獨特的租務準則，租金價格可升可降，視乎巿值及押金而定。以其舖頭為例，巿值約8億韓圜（約520萬港元），押金起碼要有2億韓圜（約130萬港元）或一半巿值才可租到。這舖位正常月租約600萬韓圜（3.9萬港元），但押金愈高、月租愈平。他繳付押金約2.5億韓圜（約160萬港元），月租只需300萬韓圜（約2萬港元），另加裝修費、廣告費合共約50萬港元。

其港式菜記開業4個月，每月營業額都有3,000萬韓圜（約20萬港元），他直言已算是收支平衡，正盤算在南韓不同地方設分店。

香港直送全蛋麵

開店初期，以香港人光顧為主，後來漸漸多了韓國人客人，約佔8成。根據他的觀察，韓國年青一輩非常接受港式食物，尤其是去過香港的人，會專誠尋找正宗香港道地美食，但較年長的當地人仍未能完全接受。

「例如我們雲吞麵的麵底，是直接由香港運來，其麵質與韓國人吃開的不同。香港人愛吃的麵質較彈牙，老人家可能會覺得麵不熟，但到過香港的年青人就會覺得這才是真正的香港味道。」

至於選擇以雲吞牛腩麵作主打，則是他觀察到在南韓售賣港式珍珠奶茶、雞蛋仔、芒果沙冰的咖啡店，已開到成行成巿，但麵店則較少。港式麵中，最出名就是雲吞牛腩麵，他為了推廣，也花心機將各樣食品的資訊放上韓國觀光公社，甚至有政府單位到訪過，再推薦給當地人。

現時香港客棧除了售賣雲吞牛腩麵，也有一般茶記常見的西多士、炸醬麵，炸雲吞，以及小菜如豉椒炒蜆、薑葱燒鮮蠔、港式蒜香骨、糖醋肉、豬手煲、豉油蒸魚等。除了味道上港式，食物原材料也用上了香港的特色食材，例如奶茶必定用黑白淡奶，雲吞麵的全蛋麵則採用在港開業50多年的老麵店陳明記，由香港直接入貨，再經韓國食物監管局審核後才送到店內。西多士採用最傳統的製作方法，中間放花生醬，再加太古蜜糖。「不理運費多少，都要重現香港道地口味。」

醫療完善住屋便宜

Kent覺得在南韓生活的好處是生活壓力較低，其中一大指標便是住屋價格較低。「近這10年來，其實韓國的租金都加了少許，在較旺的地區，面積約1,000呎、三房兩廳的單位，月租約7,000港元。」受惠於南韓經濟高速發展，基建設施齊備，巿民收入提升並受最低工資保障，他認為因沒有供樓的負擔，南韓巿民的消費力比香港人還高，較願意在吃喝玩樂方面消費。

另一方面，他亦十分欣賞南韓的醫療制度。「醫療制度非常完善，診金很優惠，在南韓看的醫生幾乎全都是政府醫生，只需要有韓國身份證，不論任何身份、投資者抑或原居民，看一次醫生只需約80港元，專科則為200港元左右；藥物則因為醫藥不掛鈎，自己到藥房配藥也是非常便宜。」

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香港客棧

地址：1F, 273-1 Donggyo-ro, Yeonnam-dong, Mapo-gu, Seoul

FB：香港K客棧

電話：+82 2-332-8869

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內文圖片：陸明敏攝、受訪者提供

作者：陸明敏

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

70 後港人Kent以投資移民簽證移居南韓，推廣香港道地美食實現夢想。

開業初期每月營業額已有3,000萬韓圜（約20萬港元），成績不俗。

店內有香港街道的照片作裝飾。

店內有港式煮牛腩、淥麵的位置。

除了雲吞牛腩麵，也有炸醬麵、西多士及小菜如豉油蒸魚等。

除了雲吞牛腩麵，也有炸醬麵、西多士及小菜如豉油蒸魚等。

除了雲吞牛腩麵，也有炸醬麵、西多士及小菜如豉油蒸魚等。

Kent堅持從香港直送食材到南韓，有陳明記全蛋麵、阿華田、黑白奶、李派林喼汁等。

不少居韓港人喜歡在此聚會交流，一解鄉愁。

香港 經濟 創業 美食 餐廳 南韓 移民 退休 簽證 營業額

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