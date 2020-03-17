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東京迪士尼休園至4月上旬

新園區「美女與野獸」延期開幕

副刊版 2020/03/17

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新冠肺炎疫情肆虐，世衛亦正式宣布將疫情定性為全球大流行，令各地的旅遊、零售、餐飲業都大受打擊。受疫情嚴重影響的日本，東京晴空塔、六本木展望台、多間美術館都暫停開放，各大商場亦縮短營業時間。

避疫延休至4

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欄名 : 旅事通

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