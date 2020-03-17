東京迪士尼休園至4月上旬 新園區「美女與野獸」延期開幕 副刊版 2020/03/17 分享： 新冠肺炎疫情肆虐，世衛亦正式宣布將疫情定性為全球大流行，令各地的旅遊、零售、餐飲業都大受打擊。受疫情嚴重影響的日本，東京晴空塔、六本木展望台、多間美術館都暫停開放，各大商場亦縮短營業時間。 避疫延休至4 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本駐港總領事館 解答簽證疑問 2020/03/11 日本駐港總領事館 解答簽證疑問 日本暫停港澳居民免簽證 一文睇盡本港旅行社退款安排 2020/03/10 日本暫停港澳居民免簽證 一文睇盡本港旅行社退款安排 大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？ 2020/03/07 大阪環球影城及多間博物館休業 如何退票？ 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 2020/02/26 疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 2020/02/22 建築大師隈研吾又一力作 奈良公園溫泉旅館5月開業 疫情 新冠肺炎 日本 酒店 東京 表演 門票 Disney 慶典 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入