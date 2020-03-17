嘉兒一星期內，體重飈升了兩磅多。

「是多吃了甚麼嗎？」我問。

她給我看零食圖片，說：「同事說這薯片很有益。」

我瞄了瞄圖片，說道：「蔬菜片？該錯覺是健康吧！大多也是油炸的。」

她懷疑地問：「這些蔬菜是紫色的，紫色的食物不也是健康嗎？」

「沒錯！紫色的食物，例如紫薯、紫番薯、紅莧菜及紅肉火龍果等，均含有豐當的原花青素，是抗氧化營養素的一種，的確是健康的植物元素。可是，油炸過程會令食物添加熱量，變得容易致肥。這種紫色誘惑，是很多戰友都曾墮入的陷阱。」我解釋。

「有健康的薯片推介嗎？近日正追看《愛的迫降》，煲劇又怎少得了零食相伴？」她笑問道。

我拿出零食櫃的存貨：「一般來說，你可以選吃這些烘焗的脆片，看看每份十二片約二十八克，脂肪量只有五克以內的較佳。」

「那麼，一次可以吃多少？」她問。

「女性而言，我建議每天的開心食物不多於一百五十卡，即是十二片已經差不多了。」我說。

「可以自製番薯片嗎？」她再問。

「當然可以。」我將自製的方法一一告知。

一、用刀或刨將番薯切成薄片，放在焗盤上。

二、以一茶匙油輕塗所有薄片的表面，用焗爐以一百八十度焗約十五分鐘。

三、可加入調味如鹽、胡椒粉。

聽罷，嘉兒大喜：「自己做也不太難，反正，近日在家工作空閒時間多了。」

「緊記別上載製成品到面書！以免老闆不悅。」我給她溫馨提示。