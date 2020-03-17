那些疫後最想做甚麼的調查中，除了旅遊、聚餐、行山外，有一項是最惹熱議的，就是：馬上離婚！

本以為是網民的自娛玩笑，可是當政府部門紛紛開工後，看一下上海民政局的預約數據，排隊結婚，可翌日辦理，無人同你爭。想離婚？則要排到四月中。不僅上海，多個城市的離婚辦理排期，都要半個月至一個月不等。方才發現，在未有報復性消費之前，先有的是報復性離婚。

簡單理解，當然和之前停工積壓了好多case有關，而疫情間個多月的日夜相處，把積壓的感情和家庭問題浮面，決心來個解決相信才是最大原動力。另外是，好多夫妻結婚後都未試過這麼長時間二人生活，就算之前問題不大，在長期「實戰」的過程中，才發現到兩人的分歧。

有個太太的理由深得其他婦女支持：「以為平日老公需上班，所以不帶孩子，原來他就算不上班，也是不帶孩子的！」看來疫情把中國家庭提早推入日本老年退休後離婚潮中。

不過，故事還有另一面，相比起來，結婚率偏低可能才是重點。除了疫情作為一次考驗，大大刺激起每個人重新去考慮人生鋪排，令結婚的衝動被延後。但還有個更實際的解釋，現在結婚可不划算了，由於疫情影響，不能聚眾，那意味一整套因結婚而來的產業及收入系統都不能運作了。最明顯是不能擺喜酒，不僅酒家酒店不一定開，就算開，賓客也不一定來，那即是不能賺紅包錢（現上海出席婚宴，一般人情是人頭一千元人民幣）。再就算真的擺得成，經濟環境差，大家出手亦有所顧忌。這對於不少以結婚擺酒作為幫補收入的新人而言，並沒好處，如果不是必定要結的話，大家都希望市道環境好些再說。