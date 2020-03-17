海外疫情瀕失控 小心病毒「第三波」

看新冠疫情發展，就像看連續劇一樣。看見疫情由第一波在武漢引發，並蔓延至湖北以及中國內地其他省份的發展。眼見中國政府如何應對疫情時「大刀闊斧」：如「一刀切」封市封城、將春節假期延長、嚴厲執行市民留在家中的命令，令確診數字從一個月前的高峰，即由每日數以千計，逐步緩減下來。現在內地的每日個案已不足數十個。

英美返港 風險相若湖北回來

香港的疫情也仍然在「搏鬥」之中，醫護人員及政府官員正鍥而不捨地為我們把關，效果暫時亦算滿意。但現在海外的傳入個案卻是一個重大的危機：由於海外的病人數字目前完全不能掌握，而政府即將對由神根公約國家回港人士進行「14天強制隔離」，令很多在海外的港人希望盡快回港「避風頭」。加上很多外國人在當地政府呼籲「如自覺健康，不需要戴口罩」的錯誤做法下，他們在社區播毒的機會風險大增，由當地回來的港人這幾天難免會如先前「鑽石公主號」或湖北省回來的港人的風險相若。

若有個案像北角佛堂或甚至韓國「31號個案」成為超級傳播者，又或者我們在追蹤病源的工作上稍有不慎，仍可以在一至兩個星期內令個案數字以百計增長，引致全港醫療系統癱瘓。所以香港人不能掉以輕心。

現時香港對英國及美國已發出旅遊限制，將美國及英國納入紅色旅遊警示之列，從這兩國回港的港人及旅客將須作14天強制隔離。但由於強制隔離的措施始終難以做到滴水不漏，故可考慮用鄰居互助或管理員協助監察，加強罰則，以減少懷疑個案犯法。此外，家居監察個案如與家人同住，更應做足自我隔離，一有病徵立即求醫，以免在有病徵前「在家播毒」。

留學生回港 鄰居管理員助監察

在外地的香港留學生，要衡量一下回港所經過的高風險地點，如飛機、機場、公共設施等，作最高的疾控防備。在當地社區，如果不是公眾地方或與同學接觸，自己做好防備，其實感染風險未必較回港高。但如果英美仍然繼續不讓懷疑個案作新冠病毒測試，或以消極方法治療，而覺得沒有保障的話，那回港仍是一個不錯的選擇。

當疫情開始影響歐洲國家及美國，股市的反應已先行一步，上周至今已大跌一到兩成不等。美國已宣布全國進入緊急狀態，並停止公眾場所人群聚集及對歐洲國家封關。英國首相約翰遜亦提到現在本土疫情已錯失用遏制（containment）方法的先機，退而求其次要盡量減少疫情擴散的幅度及速度。

英群體免疫策略 醫療系統恐爆煲

縱觀各國醫護及市民的反應，好像我們香港一個多月前的翻版，市民撲日用品及口罩，醫護投訴醫院不夠防護衣及新冠病毒測試劑，醫護人員壓力爆煲，社區醫生分流及處理社區輕微個案又乏善足陳。如英國已表示，如有新冠肺炎輕微病徵的病人，「七天內不要離家或不要到醫院就醫」，以減少對公共醫療的負荷，故社區將有大量帶病毒但不作測試的個案。

有專家估計，英國採取較鬆散的疾控策略，好處是盡快令社區有群體免疫（herd immunity），亦不致使英國停工停市，令經濟在封城封關及Brexit下加添巨大變數。但現在的問題是，若果疫情嚴重擴散至英國60至70%的國民，以及根據中國內地數據，即有20%是較重病症，而其中嚴重個案更需要ICU、呼吸機及人工肺ECMO，英國的疫情可能在一個月內大增，而令英國醫療體系面臨爆煲。

現在有更多的說法對美國兩三個月前的流感高峰和新冠病毒扯上關係，美國亦因很多醫護人員或居民不能夠獲得新冠病毒測試，而在社區繼續「播毒」。

倘波及發展中國家 個案更難追蹤

美國及英國貴為泱泱大國，在控制疫情卻那麼束手無策，甚至袖手旁觀，坦誠是置為國家付出過的老年及體弱的市民健康於不顧，又或是天真地認為疫情只會發生在中國而不會擴散，就算有一個多月時間的準備都懶得去理，抑或想將國家變成「病毒輸出國」，害己害人？疫情已經發展至全球的經濟停擺，對特朗普的選情及約翰遜的支持應該有深遠影響。

更甚者，若「病毒的第三波」影響南美、東南亞及非洲的發展中國家，個案可能更加無從追蹤，因為從醫療體系、民眾防範意識、居住群體性及診斷治療都不達標準的社會，肯定會帶來上千萬的個案，造成百萬計的病人的傷亡。

疫情廣泛流行，會令病毒不能絕迹，亦提供機會造成抗原微變及轉移（antigenic drift and shift），令病情及其嚴重性改變，亦令疫苗效力減弱，發病後免疫力不保，更難根治。

▲ 若有海外輸入個案成為超級傳播者，仍可在一至兩個星期內令確診數字以百計增長，引致全港醫療系統癱瘓。（車耀開攝）