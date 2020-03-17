基層童停課又停學 上網難題須解決

新冠肺炎期間停課不停學，對基層兒童挑戰甚大。一項調查發現，9成基層學童在網上學習遇到困難，主因缺乏必要硬件。港府應重視數碼鴻溝問題，企業亦可多出一分力。

學童乏上網硬件 凸顯數碼鴻溝

本港學校最快會在4月20日復課，學童目前需在家中上網學習。關注學生發展權利聯席最新一項針對初小至中六基層學童的調查顯示，超過6成半用手機進行網上學習，近3成未能用電腦做功課，部分人即使有電腦，也因受網速限制而需用電話代替。

9成學童表示在網上學習方面遇上困難，5成學童反映手機熒幕太細，不足1成表示家中因沒有電腦而無法網上學習，部分更需向鄰居借WiFi，而多達7成半學生認為，網上學習成效只有平時一半。聯席促請政府為所有基層學童提供上網裝置，包括電腦及穩定網絡。

港府曾推支援計劃 前年已到期

這次疫情衍生的在家工作及遙距學習潮，皆凸顯家中有網絡的重要性，卻也凸顯本地基層家庭一直存在的數碼鴻溝（digital divide）問題。資訊科技雖被捧為上流階梯，但基層缺乏上網工具而與其無緣，更或加劇貧富懸殊。

港府過去為收窄數碼鴻溝，在2011/12學年一度推出上網學習支援計劃，協助購買電腦及上網服務、培訓學生及家長、提供技術支援及輔導服務等。

不過，該計劃前年8月已到期，政府不再撥款，僅有少數民間團體提供有限度服務。

因應學生停課，香港青年協會及香港小童群益會推出「在家學習網寬支援計劃」，為有需要兒童提供2個月免費流動數據SIM卡。關注學生發展權利聯席建議，政府應恒常化此計劃。

企業也可出力 捐電腦免費上網

要消除數碼鴻溝，企業也應多出一分力。美國兩大網絡公司Charter及Comcast在上周五宣布為全國幼稚園至大專學生提供60日免費寬頻上網服務，更免除低收入家庭的安裝費用。財經網站CNBC更報道指，美國部分國會議員希望微軟、蘋果等科企為有需要的學校提供免費電子教育器材、或優先購買權。

本港已有團體例如教育2.1大教育平台，為有需要學生捐贈手提電腦，市民亦可考慮捐贈家中能用的舊電子產品至各大慈善機構。本港部分網絡供應商亦已免卻家庭及公司客戶的1個月費用，此類優惠或可考慮延長及進一步推廣至基層家庭，以解他們燃眉之急。

網絡及上網裝置向來被視為奢侈品，疫情凸顯它們其實是必需品，本地政商應加緊為有需要家庭提供支援，縮減數碼鴻溝。

▲ 新冠肺炎疫情肆虐，本港中小學最快4月20日才復課，學童目前需在家中上網學習。（資料圖片）