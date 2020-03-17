新冠肺炎 會觸發全球衰退嗎？

今年年初的時候，全球經濟似乎出現了一些向好的迹象。雖然2019年的增長有所放緩，美國從2.9%降至2.3%，全球則從3.6%降到了2.9%，但託賴沒有出現衰退。就在不久之前的1月，國際貨幣基金組織還預測2020年全球增長將反彈。但新型冠狀病毒降臨，所有這一切都被改變了。

損害比沙士大 因疊加中國脆弱性

關於新冠肺炎對經濟影響的預測，起初挺令人放心的。類似的流行病，比如2003年爆發的嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）疫情--也是另一種源自中國的冠狀病毒--對全球的危害很小。即使在國家層面，中國的GDP增長遭受打擊，但由於消費者被遏抑的需求隨後得到釋放，且企業忙於填補定單和補充庫存，GDP隨後實現了反彈。

但如今愈來愈明確的一點，是這種新型冠狀病毒所造成的損害，已很大機會比SARS更大。這不僅是因為新病毒造成的死亡人數已經超過了前者；更因為其經濟後果很可能與一些不利因素疊加在一起--首當其衝的就是中國已然增加了的經濟脆弱性。

中國經濟的增長速度在過去十年中明顯低於以往。當然這在經歷了幾十年的雙位數增長之後，也是意料之內，而中國也成功避免了硬着陸。但中資銀行手中持有大量不良貸款--這正是各類重大風險的來源。

全球更依賴 中國放緩礙全球

由於新型冠狀病毒疫情擾亂了經濟活動（部分基於其史無前例地隔離了數量龐大的人口），因此有理由預期今年中國經濟會急劇放緩，增長率將大大低於去年官方發布的6.1%。在最近舉行的20國集團（G20）財長會議上，國際貨幣基金組織將中國的2020年增長率預測下調至5.6%，也是1990年以來的最低水平。

而這種狀況可能會大大阻礙全球增長，因為世界經濟現在已比以往任何時候都更加依賴中國。2003年時，中國僅佔全球GDP的4%；時至今日，這一數字（按當前滙率計算）已達17%。

日歐商品國 貿易夥伴齊收縮

此外，由於中國是全球供應鏈的中心樞紐，因此發生在該國的破壞，會擾亂其他地方的產出。大宗商品出口國（包括澳洲、以及非洲、拉丁美洲和中東的大部分國家）可能受到的影響最大，因為中國往往是他們的最大客戶。但其實中國所有的主要貿易夥伴都相當脆弱。

例如在去年10月調高消費稅後，日本GDP在2019年第四季度年化環比初值，便萎縮了6.3%。除此之外，還加上對華貿易損失以及當前可能出現的經濟衰退--也就是GDP連續兩個季度出現收縮。

歐洲製造業也可能蒙受巨大損失。歐洲與美國相比，更依賴貿易，其供應鏈網絡與中國的連結也更廣泛。盡管德國去年勉強擺脫了衰退，但今年可能就沒那麼幸運了，尤其是如德國不能實施一些財政擴張政策。至於英國方面，脫歐最終可能會帶來人們一直憂心的諸多經濟後果。

而就算新型冠狀病毒疫情在全面大爆發前得到遏制，所有這一切也都可能發生。事實上，盡管病毒正在某些國家（如韓國）擴散，但高感染率並不是經濟困難的前提條件。傳染性疾病最可怕之處，是它能對經濟活動產生不成比例的影響，因為那些身體健康的人也會避免旅行、購物甚至上班。

不過依然有些人對增長保持樂觀，這源於美國特朗普政府早前達成的貿易協議：與中國的「第一階段」協議以及修訂後的《美墨加自由貿易協議》。盡管這些協議已經比特朗普若堅持原本的強硬立場好很多，卻並不代表情況會比他上任前的局勢好；甚至可以說他們的「淨影響」，很可能是負面的。

特朗普貿易協議 影響恐負面

以美中的「第一階段」協議為例：它不僅保留了各項高額關稅，而且仍然極不可靠，因為雙方都缺乏可信性。無論如何，其影響很可能是有限的：中國可能無法兌現從美國額外購買2,000億美元商品的承諾，即便做到了這一點，也不太可能轉化為更高的美方出口額。這些出口可能是直接從其他國家賣家手裏轉移過來的。

雖然全球經濟衰退非常難以預測，但目前看來，出現這情況--尤其是一場增長率低於國際貨幣基金組織設定的2.5%門檻的衰退--的可能性，似乎已經急劇上升。（與先進經濟體增長不同，全球增長很少會低於零，因為發展中國家的平均趨勢增長更高。）

降息空間用盡 儲局再無彈藥？

到目前為止，美國投資者似乎並不擔心這些風險。但是他們可能從美聯儲去年三次減息中獲得太多安慰了。如果美國經濟蹣跚前行，美聯儲也無法再像過去幾場衰退那樣有足夠的空間，將利率下調500個基點。

而即使經濟衰退不會在短期內出現，特朗普的貿易手段也可能預示着一個時代的終結--那是一個以國際貿易的穩步增長（作為GDP的一部分）支撑着全球和平與繁榮的時代。

相反，在更廣泛去全球化進程的背景下，中美兩國可能繼續走上經濟「脫鈎（decoupling）」的道路。雖然將這兩個世界最大經濟體置於這條道路的，並不是新型冠狀病毒，但它卻可以顯著加快雙方的步伐。

www.project-syndicate.org

▲ 新冠肺炎所造成的損害已很大機會比SARS大，因其造成的死亡人數更多；更因其經濟後果很可能與一些不利因素疊加：中國的經濟脆弱性已增。（中央社圖片）