儲局板斧盡出 穩信心還須團結抗疫

市場憂慮新冠肺炎疫情觸發環球經濟衰退，儲局和多國央行紛出手放水，務求先穩住金融市場，但要真正穩住市場信心，還須各國攜手合作抗疫，並推出貼地政策，精準協助受影響行業度過難關。

聯儲局周日再次等不及議息會議，突宣布大幅減息1厘，推出7,000億美元量寬計劃，把存款準備金率降至零，並跟五大央行啟動互換額度。惟市場似乎對儲局放水不受落，引發環球股市昨再現股災，底因有二。

疫情殺傷力大 衝擊環球經濟

其一，市場憂慮疫情失控。截至昨天，世界各地除中國外確診個案累計8.8萬宗，首次超越中國約8.1萬宗，尤其歐美疫情連日大爆發，紛紛實施封城、封關措施，店舖關門、球賽叫停、禁止集會，導致民眾不敢外出消費。以美國為例，消費貢獻GDP約7成，減少消費意味美國經濟將大幅下滑。高盛將美國首季GDP增長預測由0.7%下調至0%，次季將倒退5%。

其二，儲局不惜將聯邦基金利率減到0至0.25厘，並重啟量寬，可謂落重藥應對疫情，但投資者擔心儲局子彈耗盡，在未來經濟危機未必有招可出。

疫情帶來不明朗，美企和民眾日常生活中斷，嚴重衝擊經濟。中國1至2月數據反映疫情殺傷力大，外貿、投資和消費都出現雙位數負增長。儲局兩周內緊急減息1.5厘非常罕見，還同時量寬，彰顯非常關注上周股市暴跌，令流動性趨緊，急須放水穩定金融市場，防範信貸市場出現衝擊，再向其他經濟層面擴散。

聚焦受挫行業 定向放水救助

儲局和環球央行已積極出招穩定金融市場，即使市場反應悲觀，但央行仍須做，各國下一步須做好兩件事。首先，須有落地措施支援受疫情衝擊的行業，才能穩住經濟。為求抗疫，民眾減少社交接觸，變相扼住了服務業咽喉。航空業首當其衝，北歐航空公司昨宣布裁員9成，約1萬人臨時失業，而根據沙士經驗，航空業最先受打擊，卻是復甦最慢，如何幫助受影響企業度難關成急務。

再者，儲局須深思一刀切式放水的成效，是否有需要參考人行定向降準、歐央定向長期再融資計劃的做法，鼓勵銀行針對中小企放水，來支持實體經濟。各國政府也要因應最受疫情打擊的行業，逐一按體檢落藥，緩解衝擊。

此外，在封城下，如何做好防疫抗疫措施，例如是否有信心提供充足日常用品和醫療物資，以免出現瘋搶？醫療系統能否承受得起確診患者湧現而不致崩潰？這些涉及國家管理，若能加強國際合作，有助物資調配和補給，更能加快疫苗研發。

各國攜手放水穩金融，更須合作推出精準刺激經濟措施，幫助中小企撑下去，將衰退對經濟的創傷減至最低。

責任編輯：陳楚源