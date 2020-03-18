腱鞘囊腫（Ganglion Cyst）是可見於手腕足踝的良性囊腫，其特點為囊腫邊界分明，可有明顯壓痛，以手腕背為常發生處。若將囊腫內液體抽出，其性狀為黏稠透明狀液，研究相信為非細菌的炎症所致。前人亦將手背的腱鞘囊腫戲稱為「Bible Cyst」，因往昔醫者處理囊腫的方法，是將厚厚的經書壓在手背上，然後用力壓破囊腫，待身體吸收液體後慢慢康復。

究竟腱鞘囊腫從何而來？病理研究仍未有單一來源的說法：一方說法是肌腱上潤滑滑囊發炎所致；另一說法是手腕背的關節囊水腫膨脹，日積月累更見腫脹增大。但縱觀兩者說法，腱鞘囊腫發生是因為慢性勞損，致腱鞘或關節囊水腫膨脹，在皮下形成腫脹異物。

腱鞘囊腫患者多見於中老年人，並有經常作手腕後伸的習慣，例如生活中常作用力推門動作，或運動員作掌上壓及倒立動作，皆會加劇手腕部的勞損致病，誘發囊腫。至於症狀方面，除囊腫部分有腫痛外，患者亦有關節活動不利，例如手腕背伸動作疼痛及受限，而腕關節亦常伴見骨錯位等問題。

對於初起者的處理，西醫處方的消炎止痛藥已能取得良好療效，但若症狀反覆，腱鞘囊腫反覆發作，則顯示病情日久加深涉及慢性炎症，此時治療更應考慮作物理治療，例如接受較高能量的衝擊波，幫助消炎及軟組織修復，及手力治療回復手腕關節正常動作。此外，針灸如圍針的方式亦能夠消除慢性炎症。而當手腕腫痛症狀緩解後，建議患者作手腕伸肌及屈肌肌力鍛練，暫時避免作推門及掌上壓等，不作手腕過分後伸動作。

若手背出現腫痛，還是建議要好好休息，按治療師建議回復運動，切勿過勞手腕，否則很容易轉變為慢性炎症，徒添康復時間。

▲ 腱鞘囊腫是可見於手腕足踝的良性囊腫，其特點為囊腫邊界分明，可有明顯壓痛，以手腕背為常發生處。（Getty Images）