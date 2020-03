朋友聚會,因為大家十分熟悉,有說不完的話題。但如果在一些社交場合,十個有九個人你都不是太認識的,我意思是大家可能只知道大家是誰,但交往不深,又或者只見過兩次面,甚至是兩年前見過一次那種。那你的聊天能力指數又是如何?

我有一位朋友,是社交高手。跟他一起去酒會,他單是跟全場人打招呼,最少可以用上兩個小時。他跟每位認識或不認識的朋友聊天,都非常自然,話題可以一個接一個,喋喋不休地說上兩個小時。他從不hea場,跟每個人交談時都表情認真、說話認真,笑容自然,態度誠懇。他是我遇過一眾社交高手的其中之一。

我認為,每個人在社會打滾,想要取得成就,除了實力外,「吹得」也是個少不了的要素。「吹得」絕不是一個負面詞語,我愈來愈發現它是一項不容易學習的技能,甚麼都容易學,但聊天力就不是人人學得來。有些人就好有「料」,但你要他跟陌生人交談,他會一言不發,然後愈走愈開,之後他會告訴你:我渾身不自然。

聊天力是要學習和培養的。首先,你要對生活有好奇,就連自己本位以外的東西,你都要去留意,那話題自然會出來。然後,你要對人有興趣,每個人都有自己的故事,有他動人的地方,去跟人群相處你就當是走入圖書館去看不同的書。跟陌生人說話,如果覺得投契,陌生人可以變成朋友;不喜歡的話,他繼續是陌生人,你沒有半分損失,跟入圖書館看書是同一道理,完全不用有壓力。

機會是由人身上來的,若能自然地跟不同群組融合,你會發現世界可以有更多開拓。至於我朋友的聊天力已經是超級撒亞人的水平,不用學他,做自己就可以了。

撰文 : 張寶華

欄名 : NO ME TOO