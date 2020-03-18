朋友聚會，因為大家十分熟悉，有說不完的話題。但如果在一些社交場合，十個有九個人你都不是太認識的，我意思是大家可能只知道大家是誰，但交往不深，又或者只見過兩次面，甚至是兩年前見過一次那種。那你的聊天能力指數又是如何？

我有一位朋友，是社交高手。跟他一起去酒會，他單是跟全場人打招呼，最少可以用上兩個小時。他跟每位認識或不認識的朋友聊天，都非常自然，話題可以一個接一個，喋喋不休地說上兩個小時。他從不hea場，跟每個人交談時都表情認真、說話認真，笑容自然，態度誠懇。他是我遇過一眾社交高手的其中之一。

我認為，每個人在社會打滾，想要取得成就，除了實力外，「吹得」也是個少不了的要素。「吹得」絕不是一個負面詞語，我愈來愈發現它是一項不容易學習的技能，甚麼都容易學，但聊天力就不是人人學得來。有些人就好有「料」，但你要他跟陌生人交談，他會一言不發，然後愈走愈開，之後他會告訴你：我渾身不自然。

聊天力是要學習和培養的。首先，你要對生活有好奇，就連自己本位以外的東西，你都要去留意，那話題自然會出來。然後，你要對人有興趣，每個人都有自己的故事，有他動人的地方，去跟人群相處你就當是走入圖書館去看不同的書。跟陌生人說話，如果覺得投契，陌生人可以變成朋友；不喜歡的話，他繼續是陌生人，你沒有半分損失，跟入圖書館看書是同一道理，完全不用有壓力。

機會是由人身上來的，若能自然地跟不同群組融合，你會發現世界可以有更多開拓。至於我朋友的聊天力已經是超級撒亞人的水平，不用學他，做自己就可以了。