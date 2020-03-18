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旱澇保收

副刊版 2020/03/18

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自從中國轉攻防禦海外反輸入病毒後，立即熱議的問題即變為：中國內地已到海外的人，特別是留學生，他們該回國嗎？

上海的感染病專家KOL張文宏（之前以鼓勵黨員先上前綫聞名）作出了這個提醒：「不管回不回，你要考慮兩個問題，第一疫情要多長時間？回來是不是決定再也不回去了？如果疫情要延緩半年呢？你讀書工作都不要了？第二如果不回來待在那裏怎麼辦？」沒有明確說「該不該」，可大概都讀得出潛在意思。

事實上，在海外華人圈，正出現「旱澇保收」的道德責難。意即責罵一些已在海外的中國人，中國有困難時，他們就跑到外國，反之，在外國遇上疫情，他們又跑回中國。當中還有些案例，是在外國得不到治療，轉而隱瞞病情，希望回到中國可得救。

因中國人輸出的全球化，在紐約有一個新形成的中國留學生圈子，他們的日記可看到疫情的嚴重性。紐約大學的宿舍要趕人走了，學生要搬到親友家或自找地方。MOMA等博物館暫時關閉，廁紙四卷紙賣八美元，點心愛好者總會去的金豐都暫時關門。連紐約都近乎要停擺，真是打到世界中心了。

對年輕學生而言，回中國該不屬主流首選，因為不知回了中國後是否還有機會出來，之後的出境簽證或會麻煩。後生仔也較易適應不同的突發情況，最多真正閉關和簡單飲食，先在外國呆着。

較大問題是舉家移過來發展，上有老下有少的，是個艱難的抉擇。那意味要考慮放棄事業、居留身份，但年老年幼者的健康又確實值得擔心，又難以只叫父母子女返中國。近十年是中國人全球化的新時代，跟過往的走難或移民不一樣，他們建立了新的海外中國生活圈，這個圈有可能會被疫情改變。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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