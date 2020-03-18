論思維，快活人跟奄悶人完全兩樣。每一天，快活人放眼於值得感恩的事，奄悶人則把心思在問題上鑽。若兩者面對同一處境，快活人只當小事一樁，處理完便開開心心快活去，整天還有那麼多美好之事待自己發掘，所謂「問題」，在其世界裏，只屬小比例；但奄悶人往往被一個問題淹沒，讓小問題成為他唯一的世界，倘眼光日日看到的盡是「問題」，能夠快活才怪。

二○○三年，美國兩位心理學家Robert Emmons和Davis Michael McCullough，在《Journal of Personality and Social Psychology》發表了一項研究。他們把實驗參與者分成三組：A組在一星期內每天記錄覺得很感恩（blessing-focused）之事；B組則在一星期內每天記錄令他們抓狂之事（burden-focused）；C組只需在一星期內每天記錄日常生活事項（neutral）。一星期後，研究人員發現有意識地每日數算自己值得感恩事的A組，所呈現的正向親和力比其餘兩組強得多。做一個快活人要有好人緣，沒有親和力的人很難真正快樂和快活。

思維決定命運。思維愈遼闊，愈能把煩瑣事看得像微麈；愈有經歷的人，愈懂感恩。曾受身體折磨的人，康復過後就知原來食得、瞓得、行得、走得、跳得、笑得，甚至呼吸暢順，皆是何等美妙之事。反之，思維慣性專注在小事的人，世界即小如紅豆，而經常為粒紅豆而抓狂的人，親和力可想而知當然零，剩低的只有「趕客力」。

思維可藉後天訓練，究竟把意念放在感恩抑或抓狂之事上，那是每個人的選擇。最重要的是，感恩要自發和由心，每人當有自覺值得感恩之事，那些甚麼「感恩教育」教人一定要感恩這感恩那，矯情而造作。試想想，一間公司的老闆，若強制下屬必須向公司感恩、向老闆感恩，效果如何？感恩若不是自發，那只是一場又一場自欺欺人的感恩show，落得渾身雞皮疙瘩。