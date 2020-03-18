減息量寬齊失靈 熊市怎打救？

2020年3月，注定是國際金融史上，不平凡的一個月。美股兩周內出現三次熔斷，史無前例；股價更從高位下跌三成，引發環球股災。而聯儲局在議期外突然減息兩次，亦屬罕見。但減息對股市似乎未能帶來穩定作用。

美國聯儲局周日突然減息一厘，令聯邦基準利率跌至0至0.25%，回到2015年的最低水平。通常儲局加減利率的決定，會在定期的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）例會決定。原本3月18號是會期，但因應新冠肺炎疫情，儲局罕有地在兩個星期內連續減息兩次，原本的會議更被取消。

疫症問題 金融怎能解決？

金融市場講求透明度，不喜歡不確定性。如市場出現所謂黑天鵝事件，為市場帶來不確定性，影響市場穩健，聯儲局便會出手。自2000年以來，儲局在正常議息會期外進行減息只有幾次。

第一次是發生在2001年，當年發生了911，事件本質是恐怖襲擊，受害的主要是美國公民及紐約市雙子大廈。這屬於地緣政治事件，受影響範圍只限美國紐約，對美國社會運作並沒太大影響，只是市場信心不足，因此減息是為市場注入新的信心與動力。事後看來市場反應是可以的。

第二次是2008年，那次是金融海嘯。在貝爾斯登、雷曼倒閉後，金融市場出現極大波動。原則上這是一件金融事件，市場缺乏流動性，金融機構都收緊信貸，令經濟有下行壓力。儲局覺得事情緊急，於是在議息期外突然減息，為市場提供流動性，以穩資本市場。金融問題用金融工具解決，當然是「對症下藥」。

第三次是今年3月3日，儲局鑑於新冠肺炎疫症風險增加，環球也受疫情影響，估計美國最終不能獨善其身，遂出手削減利率，幅度達0.5厘，希望為動盪的金融市場帶來穩定。那時，道瓊斯工業平均指數已由高位回落兩成多，可視為進入熊市區域。減息是希望透過擴張性貨幣政策，解決經濟遇到的問題。問題是疫症是衞生問題，透過金融工具處理衞生問題，又是否恰當？

第四次就在3月15日，更大幅減息1厘。但這突然其來的減息並沒為股市帶來穩定，美股更在翌日大跌2,997點，跌幅達12.93%，大市繼續尋底。單是過去兩周美股已三次「熔斷」。

兩周三次熔斷 對美經濟憂慮

所謂熔斷Circuit breaker是美股的保障機制，在1987年美國股災後，由監管當局為保障市場穩定性而設。當年美股炒風熾熱，而80年代個人電腦興起，市場不少金融機構發覺利用電腦進行程式買賣，有利可圖。那個年代還沒有大數據、人工智能等，所謂程式買賣是根據基金經理的買賣技巧，轉化成程式作股票買賣。這些程式只能處理正常情況下的買賣，當市場出現極端情況，程式因不能自我更改規則，容易造成市況一面倒。結果當年10月19日星期一（後稱黑色星期一），道瓊斯工業平均指數單日大跌500多點，下跌幅度達到22%。恐慌情緒更散播到環球股市。香港當時為免股市大跌，聯交所甚至作出停市四天的安排。結果復市當天恒生指數也大跌三成多，股民損失慘重。後來港府改革股市運作，成立證監會，而美國監管機構不希望程式買賣再次令股市大幅波動，於是建立了熔斷機制。

機制是這樣的。一、如果單日下跌7%，便會觸發首階段熔斷，股市暫停交易15分鐘。二、當復市時，如下跌累計幅度達13%，股市會再次暫停15分鐘。三、如再復市後仍下跌，累積達到20%，那當天的股市就會停市。

為何要暫停股市？其實是讓投資者有冷靜的時間，因散戶投資者多是感性而不是理性的，但對機構性投資者來說，這並不適用。在80年代，電腦科技沒有現在先進，程式交易通常要由基金經理提供，利用電腦程式埶行。如程式考慮不周詳，忽略市場可能出現的特別情況，那停市15分鐘，其實是方便金融機構暫停有關程式買賣，改為以人手操作。但現時市場使用的程式買賣，可採用人工智能、大數據、人工學習的方式處理。當市場極端波動，也未必需要改回人手操作。

愈以服務業為主 受影響愈大

美股歷史上曾出現過的熔斷次數不多，但過去兩周已出現三次，反映疫情對股市影響是史無前例的。美國兩次減息後，美股並沒有扭轉跌勢，亦表示投資者對美國經濟存在憂慮。

減息原本是希望鼓勵個人消費、企業投資、削減企業所承擔的利息成本。減息後，企業營運成本下降，應利好企業盈利。如市場正常運作，經濟活動得以維持，減息是有作用的。問題是當疫症來臨，更是一種人傳人的傳染病，如市場上沒有特效藥，也沒有疫苗，唯一能處理的方式就是隔離，終止人與人之間的親密活動。

一個國家的經濟活動可分三大類別；一、農業，通常從事農業的工作環境，不需要面對大量人群，農夫面對一大片無人的農田，人傳人風險較小。二，工業，可分為勞力密集以及資本密集型兩種。前者有大量工人聚集，傳染風險較高，但可透過戴口罩及做好其他防疫措施，工廠仍可有限度復工﹔至於資本密集型，可利用機械取代人手，以自動生產綫生產。三、服務業，這是個人對個人的服務，如餐飲、零售、旅遊業。這些經濟活動以人與人接觸為常見，所以在今次疫情之中影響最大。

不同國家的經濟結構不同，如以服務業為主，受到疫情的影響就最大。不難發現，G7七個最發達的經濟體，染疫人數較高，依次排名：意大利（2）、德國（6）、法國（7）、美國（8）、英國（10）、日本（17）及加拿大（20）。（截至3月16日數字，而中國染疫人數排名第一）

低息時銀行更小心 現流動性陷阱

以旅遊業為例，今次的疫情使到人害怕旅遊，而各國政府亦不鼓勵居民出外。結果外遊人數跌至冰點。從事旅遊的企業、航空公司受到很大影響。減息對他們有幫助嗎？企業如果有借款，減息會使利息支出減少，可算是利好。問題是現在企業面對的不是成本過高，而是缺乏收入的問題。疫情不單止影響需求，還影響供應。所以對經濟的影響，嚴重程度前所未見。

減息對經濟有幫助其中一個假設，是經濟能正常運作，即經濟活動如常。可惜，疫情令到一般正常經濟無法運作。而傳統經濟學，要提振經濟不外乎兩種策略。第一種是貨幣政策，透過增加貨幣供應去鼓勵經濟活動。但當利率減到零，就可能出現流動性陷阱，即增加貨幣供應也不能增加經濟活動。其原理是由於利率太低，政府原本希望透過增加貨幣供應，增加市場流動性，銀行能把款項貸給個人消費或企業投資，但因銀行所收利率太低，回報不高，但其所冒風險仍然很大。假設銀行貸款給企業的利率是2.5厘，即貸100元出去，只收2.5元利息，如企業不能還款，出現一單呆壞帳，銀行便要做40單才能「打和」。可見，利率愈低下，銀行反而更加謹慎貸款。

幣策振經濟不果 財策快出台

銀行又有何辦法把剩餘的資金拆出來呢？如果貸款人有抵押品，流動性愈高的就最好。自2008年以後，環球作出量化寬鬆政策，市場充斥流動性，至今並沒有大量進入實體經濟。反而進入了資本市場，特別是美債及美股。這解釋了自2008年以來美股進入了11年多大牛市的原因，但近日因為疫情，美股進入了熊市。似乎單純使用貨幣政策去提振經濟，短期沒有太大效果。除非疫情能夠緩和甚至消失，擴張性貨幣政策的效力才會顯然。

貨幣政策的好處，是由中央銀行所決定，實行起來較快，沒有太多政治的阻力。而第二種政府可以使用的是財政政策，但這需要國會審批，所需時間較長而政治阻力也不小。經歷了美國兩次減息，但對金融市場沒有太大支持，各國政府可能會考慮使用財政政策去支持經濟，相信針對疫情的財政政策會很快出台，至於能否有效推行，便要視乎各國議會是否配合了。

▲ 現在企業面對的不是成本過高，而是缺乏收入的問題。疫情不單止影響需求，還影響供應。所以對經濟的影響，嚴重程度前所未見。（法新社圖片）