隔離小心幽居症 共處一室怎麼辦

本港及全球多地民眾因疫情緣故，長期困在家中自我隔離。英國有學者指出此做法可增加與他人摩擦，亦不利個人心理健康，人們此時更應學會調節個人心態面對。

刺猬定律 長期共處增矛盾

全球各地實施14日自我隔離，然而與家人有更多相處時間，未必是福。英國中央蘭開夏大學（UCLAN）心理系講師Sarita Robinson指，人們長期困於室內會出現所謂「幽居症」（cabin fever），變得容易躁底，增加與他人發生衝突的機會，即使平時很愛護身邊人也在所難免。

心理學有所謂刺猬定律，即距離太遠無法取暖、靠得太近又容易刺傷對方。內地不少夫妻因疫情而長期共處一室，或並未令雙方變得親密，反而多了摩擦，部分地區更爆發離婚潮，例如西安市的婚姻登記處自本月2日復工後，登記離婚的預約是天天爆滿，上海部分地區的離婚預約更已排到了4月15日。

美國非牟利組織LifeWire更表示擔憂疫情會增加家庭暴力事故，除了與社會氣氛緊張有關，自我隔離亦會令家暴受害者被迫與他們的施害者共處，人們失去工作與收入更可能增加家暴機率。

本港雖然已陸續復工，但社會氣氛緊張之餘，學校仍未復課，家庭照顧者因此面臨極大壓力。香港婦女勞工協會本月公布一項調查顯示，51.4%的基層家庭照顧者需照顧小學生，亦有30.5%需照顧幼稚園學童，多達75.5%認為與家人相處時間多了反增加摩擦，也有6成人表示子女出現更多負面情緒和行為。

兒童長時間在家中，難免因感到無聊而出現情緒與行為問題。美國教育專家Melanie Auerbach建議，家長在疫情期間須為他們規劃每日生活安排，根據他們功課量設下學習時段、睡眠時間、及何時可以有自由嬉戲及體育活動時間。

冷靜保距離 可適當打機

要減少與家人發生摩擦，可嘗試參考刺猬定律，保持一定距離。Sarita Robinson建議，若開始感到家中氣氛開始緊張，可要求所有人到不同房間冷靜15分鐘，人們在冷靜過後一般就會忘記為何要發生爭執。康文署本月已陸續開放戶外及室內運動設施，市民不妨多加善用，強身健體之餘獲得空間喘息。

自新冠肺炎爆發以來，部分電子遊戲機如Nintendo Switch的銷量在本港增加。打機除了滋潤生活及幫助放鬆，心理學家Michelle Colder Carras更表示部分以疫症為主題的遊戲如《瘟疫公司》（Plague Inc.）可助玩家重拾對「疫情」的控制感，對心理健康有一定好處。

疫情當下難免長時間留在室內，要維繫與家人的良好關係，應注意適量給予自己一點私人空間及時間，以避免不必要的摩擦。

▲ 因應新冠肺炎疫情，不少港人須在家中自我隔離14日。圖為港府推出家居隔離App。（資料圖片）