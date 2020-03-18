疫症倒灌潮殺到 善用科技追蹤檢疫

為堵截外地疫情輸入，港府昨宣布向全球發出紅色旅遊警示，隨着大批留學生趕回港避疫，如何打好第二波的防疫戰，極具挑戰性。港府不能指望全靠市民自律，須認真用科技追蹤，以免有不負責任檢疫人士溜進社區播毒，引發新一輪疫情。

大量港人趕回港 違檢疫令須嚴懲

港府昨晚宣布向全球所有國家和地區發出紅色旅警，中澳台除外，明天凌晨起所有入境者須強制家居檢疫14天。港府此舉無異於變相全面封關，底因有二。

其一，外國疫情大爆發，港府之前只對少數國家入境人士強制檢疫，無法做到滴水不漏。事實上部分港人外遊中招，回港後才確診。過去兩星期，新增確診67宗，當中88%屬輸入個案，凸顯疫情輸入的風險大增。加上稍後歐美學校放復活節長假，大批香港留學生為了避疫，近日紛提早回港，增加疫情倒灌風險。

其二，內地疫情受控，面對疫情輸入威脅，北京當局對所有入境者集中強制檢疫14天，隔離費用自付。加上歐盟、加拿大、馬來西亞都封關、封城，嚴防疫情輸入，以便集中資源應對本地社區爆發，港府更不能在防止疫情倒灌上反應遲緩。

全球紅色旅警在周四凌晨生效，在英美留學的港人今天抵港，便毋須坐「疫監」。作為負責任的公民，即使趕在死綫前返港，若以自身和社區安全為前提而願意自律檢疫，應予表揚；至於死綫後抵埗的，則有賴家長監督子女居家檢疫。

英美疫情爆發，當中不少人可能是帶菌者，本港最新10宗確診個案中，3人是歐洲留學生，另4人曾到過歐洲旅遊或公幹，都令人擔心歐美留學生是高危一族，如何防止他們將病毒帶進香港社區是極大挑戰。

防疫處關鍵時刻 港府須全力攻堅

入境者除須如實申報健康，亦要清楚交代有否去過意大利、西班牙等高風險地區，好讓港府鎖定誰該嚴格抽查，誰需要戴電子手環進行家居檢疫。惟家居檢疫備受批評，全靠市民自律，因整個監察過程需要多個部門和人手配合，容易掛一漏萬。

要有效追蹤被檢疫人士，固然要靠電子手環，但手環數量有限，即使港府已訂購6萬隻一次性手環，配合新手機程式來優化追蹤。惟遠水難救近火，港府可參考南韓、泰國和台灣的做法，讓入境者下載手機應用程式，若對方失聯，便直接追蹤手機定位。此舉雖有侵犯私隱之嫌，但在非常時期當採非常手段，防疫與私隱之間須作出取捨。

多國為了遏制疫情，都不惜採取激烈手段，全世界都在關注各地政府如何攻克新冠肺炎危機，作為借鑑。面對第二輪疫情來勢洶洶，港府須把好關，盡力做好這項人命關天的重要任務！

責任編輯：陳楚源