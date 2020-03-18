嚟McCafé歎芝士奶蓋玫瑰荔枝茶 滋味滿分

近排天氣暖番好多，梗係要歎杯滋味飲品啦！黛安收到風，McCafé推出全新嘅「芝士奶蓋玫瑰荔枝茶」，呢杯飲品既有玫瑰芳香，又有荔枝清香，肯定令大家「愛不釋口」。

McCafé嘅「玫瑰系列」一向好受歡迎，今次全新「芝士奶蓋玫瑰荔枝茶」製作一樣好用心，由歐洲同新西蘭芝士炮製而成嘅濃厚芝士奶蓋，配上清香嘅荔枝玫瑰茶，仲會隨飲品附送一粒幼滑嘅瑞士蓮LINDOR牛奶軟心朱古力，幸福滋味double up。

另外，麥當勞由即日起亦會推出「福岡の莓」草莓新地大窩夫筒滋味快閃優惠，大家只要喺麥當勞fb專頁（http://bit.ly/2WhxgHK）內帖文下方留言「So Sweet」，就會收到電子優惠券，點餐時向職員展示優惠券，就可以用$10優惠價換購草莓新地大窩夫筒一個，草莓新地加上可愛嘅草莓造型迷你曲奇，賣相同味道都爆燈。優惠券有效期至3月30日，大家唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報》

▲ McCafé全新「芝士奶蓋玫瑰荔枝茶」，不論賣相同滋味都滿分。