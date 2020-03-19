廖醫生快步離開ICU（特別護理病房），到了更衣室已急不及待把保護衣物拋進廢物袋，正想拿下臉上的N95口罩時，卻發現橡筋跟頭髮糾纏一起，一怒之下，猛力把口罩拉下，再一拳重重地打在牆上。

廖醫生剛剛作出了極困難的決定。五十八歲中年從意大利回港後三天，便開始發燒，並證實染上新冠肺炎，入院不出兩天，雙肺已如飄雪般飛花，血氧量降至76%，現今唯一能救他性命的，是插喉以人工呼吸器輔助，盼望買到時間讓自身抵抗力跟病毒搏鬥。若在其他日子，廖醫生會不假思量便去拯救這病人，但今天的ICU卻有人滿之患，就是為他插喉後也沒有空餘呼吸器可使用，總不能長時間靠人手呼吸，亦不能停止任何一位病人的使用權。

當然，這只是個虛構故事。

在香港，廖醫生可以先救病人再轉送其他醫院。然而，類同故事卻真實地在世界各地上演，意大利確診總個案達31,506人，有2,503人離世（據意大利衞生部三月十七日公布），死亡率近百分之八。太平盛世的普通科醫院，只有數部到十數部呼吸器供病危病人使用，疫症來臨時必定供不應求；在這困難情況下，醫生便要痛苦地決定誰人會得到獲救機會，普通會以年齡作分水嶺，另外，還會審視有否其他長期病，如心臟病、糖尿病等。但要明白，指引歸指引，當活生生病人辛苦地呼吸卻得不到救治時，那份傷痛不會因年紀而消減。

誰來定生死？絕不希望這是醫生的責任。