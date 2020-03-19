哈佛商業學院教授Theodore Levitt，早在一九六○年便提出「Marketing Myopia」（行銷短視症）概念，指企業太自我中心，聚焦在自詡誇啦啦之事上，卻沒考慮若自覺出眾或創新之事並不跟消費者對口，那只是企業患上自high的「行銷短視症」。

早幾年有奶粉廣告，找女明星強調BB吃了該品牌奶粉不會便秘。天呀！奶粉市場競爭那麼激烈，當對家品牌強調奶粉配方有甚麼DHA……可增強BB腦部發展之際，他們卻宣傳自家奶粉的強項是「BB無便秘」，哪個父母看了會心動？行銷人想講自己品牌有多厲害時，要好好想清楚那些自鳴得意之優勢，是否真正消費者在乎的事？

再舉例，今年入圍LA Film Awards和VIFF Vienna Independent Film Festival的短片《Bad Furniture》，描述一個男人以成為妻子的家具，去表達他有幾愛她的故事。妻子下班回家開地燈，丈夫站在燈泡下，把自己變成一盞燈，就這樣站了幾小時，丈夫自以為這樣很愛，卻換來女方冷淡對待。後來，丈夫把自己伏在梳化下，希望妻子知道自己有幾愛她，卻弄巧反拙把妻子絆倒受傷。短片瀰漫鬱鬱寡歡氣氛，不浪漫亦不溫馨。從marketing角度來說，sell人如sell貨，自以為非常吸引的行為，到底是否對方想要或在乎的？否則，就是錯的方向、錯的努力。一頭栽進自己的方式去待人，就如《Bad Furniture》一樣，自己損耗，對他人亦無意義。

行銷亦包括一個地方／城市的行銷Destination Branding，近年已備受重視。英國萊斯特大學行銷教授Mihalis Kavaratzis指出，一個地方要打造成星級地方品牌，當地居民必須對那個地方有認同及投入感（identification）。換句話說，只要是當地居民，就有stake。若一個地方明顯不獲居民認同，卻向外猛sell自己強、勁、掂，漠視公眾親眼目睹的真實情況，那不僅是行銷短視，更是行銷失明。