中小企保運營 在家工作4啟示

新型冠狀病毒來勢洶洶，大量企業被殺個措手不及，需採取在家工作等安排，有外國傳媒形容疫情已啟動「全球最大規模的在家工作實驗」。這項「實驗」對企業日後的運作模式有不少啟示。

在疫情爆發初期，香港政府實施特別上班安排，部分公務員可留在家中工作。多間大型企業包括滙豐銀行、會計師樓畢馬威等，先後採取類似措施，也有公司要求員工輪流返回辦公室當值。內地科網巨擘阿里巴巴、騰訊；新加坡的星展銀行等，亦落實相關工作模式。

啟示1：做足工夫 防病毒入侵？

安排員工在家工作、分批輪流返回辦公室上班等，不但要考慮公司的實質運作，也要顧及員工的人身安全問題。新加坡企業發展局今年初推出《應對2019冠狀病毒疾病的業務持續計劃指南》，指導中小企制定一系列政策，確保公司在疫情下繼續營運，正好值得參考。

指南認為，公司應委派一名員工擔任「流感經理」，負責監察疫情的最新發展，向員工發布防疫資訊；確保辦公室有足夠口罩、消毒用品等；同時讓每名員工知悉「流感經理」的聯絡方法，讓他們因疑似染病被送往醫院時，可即時告知公司等。

委派員工擔任「流感經理」統籌防疫措施，相信能更有效保障員工。但部分中小型企業人力資源緊絀，未必有空間委派員工肩負這個角色，因此能否把與防疫相關的額外工作分派予多名員工、如何確保員工能兼顧額外工作，也是僱主要考慮的因素。

啟示2：分批上班 防交叉感染？

減少員工之間的接觸是另一要點。上述指南建議，公司審視員工的職責後，可把他們分成兩批，每批員工輪流返回辦公室工作，即兩批員工的上班時間應完全分隔，以減低員工交叉感染的機會。

本港亦有不少企業落實分批上班的安排，早前有報道指，港鐵把員工分為兩批輪流返回辦公室上班，原意是讓兩批員工互相隔離，但各部門沒有共識和協調，令兩批員工上班人手及日期不一，結果起不了隔離的作用，措施變相形同虛設。由此可見，各部門之間的溝通和協調，亦是落實有關工作模式的關鍵之一。

撇除防疫因素，在家工作已在外國愈來愈流行。美國聖路易斯聯邦儲備銀行的統計指出，全國於2017年有多達340萬名僱員採取在家工作的上班模式，而主要原因包括大量就業職位已從製造業轉至其他行業，加上通訊科技發達，讓人們更容易實踐在家工作。

啟示3：在家「無王管」 工作效率低？

不過，推動彈性工作措施，在本港未算普及。香港浸會大學人力資源策略及發展研究中心於2015年發表的調查報告顯示，最多受訪僱主認為實施彈性工作安排的障礙是擔心「政策被濫用」及「難以監察」，比率分別為89.4%及85.1%。

早前有報道指，多名恒生銀行管理培訓生於在家工作期間，結伴到郊外遠足，事後把合照上載至社交平台，相信事件已令不少僱主對在家工作充滿戒心。

當然，撇除僱員偷懶，在家工作的效率不一定比在辦公室低。美國史丹福大學的學者於2014年發表有關比較Ctrip客戶聯絡中心員工，在家工作及在辦公室工作表現的研究。結果發現，在家工作的較在辦公室的，完成多13.5%電話查詢。研究人員認為，對於在家工作而言，傾向機械式的工作，其效率愈能得益；至於包含創作元素、涉及團隊合作完成的工作，則需要更多研究數據才能得出結論。

其實，如何利用工作場地的轉變，提升工作效率，很大程度取決於如何釋除僱主的顧慮，以及能否引入一些程序，鼓勵同事專心工作。有從事人力資源服務的顧問建議，上司可為下屬建立工作清單，幫助同事量化工作指標，並設下完成日期，讓員工知悉需要按時完成工作。

啟示4：獨處欠交流 礙人際關係？

此外，可能有僱主擔心，員工整天在家工作，會否變成「宅男」、「宅女」，令團隊合作事倍功半？英國倫敦政治經濟學院一篇研究論文提及，在家工作模式雖可提升工作效率，但員工缺乏與人交流的機會，可能對其工作應用的能力失去自信，長遠影響工作表現。

其實員工可利用Zoom、TeamViewer等視像會議軟件，加強與上司、同事和客戶溝通。假如企業能夠善用這些視像會議軟件，員工便可與同事利用智能電話等裝置進行會議，從中尋求處理工作的啟發。

在這艱難時刻，勞資雙方應互相體諒，情理兼備做好安排；長遠而言，各大小企業不妨趁機從這次「在家工作實驗」學習，為未來挑戰做好準備。

▲ 安排員工在家工作、分批輪流返回辦公室上班等，不但要考慮公司實質運作，也要顧及員工人身安全。（資料圖片）