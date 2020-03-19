確診人數急彈 港入境措施加辣否？ 政治版 2020/03/19 分享： 抵港人士今日起須接受強制家居檢疫，大批外地港人連日趕回香港。據悉，若歐美等地的新冠肺炎疫情惡化，港府考慮再收緊入境限制，包括要求非本港居民入境前提交健康證明。 近日不少港人急急從外地回港，希望避過今日起 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 學者籲租酒店檢疫 食局：研風險 今日 學者籲租酒店檢疫 食局：研風險 摩洛哥關領空 230港人恐滯留 今日 摩洛哥關領空 230港人恐滯留 文華東方董事局成員 減薪25% 今日 文華東方董事局成員 減薪25% 留學生戴口罩遭歧視 社工：應避免起衝突 今日 留學生戴口罩遭歧視 社工：應避免起衝突 最新專欄文章 更多 李梓敬憑網絡人氣 新民黨初選突圍？ 2020/03/18 李梓敬憑網絡人氣 新民黨初選突圍？ 政府資助零售業 借鏡李嘉誠基金會 2020/03/17 政府資助零售業 借鏡李嘉誠基金會 財爺預告失業率9年高 未反映「大流行」 2020/03/16 財爺預告失業率9年高 未反映「大流行」 收緊入境限制 小心處理留學熱點 2020/03/13 收緊入境限制 小心處理留學熱點 林健鋒總商會議席 王維基夫妻檔挑戰？ 2020/03/12 林健鋒總商會議席 王維基夫妻檔挑戰？ 疫情 新冠肺炎 簽證 紓困措施 鍾國斌 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入