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確診人數急彈 港入境措施加辣否？

政治版 2020/03/19

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抵港人士今日起須接受強制家居檢疫，大批外地港人連日趕回香港。據悉，若歐美等地的新冠肺炎疫情惡化，港府考慮再收緊入境限制，包括要求非本港居民入境前提交健康證明。

近日不少港人急急從外地回港，希望避過今日起

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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