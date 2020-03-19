確診人數急彈 港入境措施加辣否？

抵港人士今日起須接受強制家居檢疫，大批外地港人連日趕回香港。據悉，若歐美等地的新冠肺炎疫情惡化，港府考慮再收緊入境限制，包括要求非本港居民入境前提交健康證明。

近日不少港人急急從外地回港，希望避過今日起

...