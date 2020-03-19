機場第一道防綫 檢疫從嚴執行

本港今日凌晨起對入境人士強制家居檢疫14天，並要配戴監察手帶，惟昨天新增確診個案破紀錄，且大多是輸入個案。要有效堵截疫情倒灌，機場作為第一道防綫須把好關，宜為每個入境者進行採樣檢測，避免潛在帶菌者進入社區播毒。

確診單日新高 逐一採樣檢測

食衞局局長陳肇始昨晚表示，今晨入境者將要強制配戴電子監察手帶，配合手機應用程式以便追蹤，部分人被隨機抽樣選中留下深喉唾液作檢測，並考慮在北大嶼山醫院和亞博館設立分流站，應對數以萬計人士回港。正如我們之前所說，防疫人命關天，港府必須全力攻克。

新措施落實前，本港確診個案急增。昨天有25宗確診，是疫情爆發以來單日最多個案。當中除4人外，其餘21人均有外遊紀錄，凸顯疫情倒灌的嚴重性，隨着大批留學生回港避疫，未來幾周可能會出現疫情爆發。

要堵截病毒輸入，機場這道防綫不容有失，相關部門應加派人手，最理想是可以為每個入境者進行採樣檢測。要為入境者逐一採樣檢測，着實也存在兩大難度。其一，涉及人數太多。3月份平均每天都有逾1萬人從機場入境，對每名入境者採樣檢測，檢測量太多，而港府目前每天可進行1,000宗病毒檢測，故為入境者逐一檢測難以進行。

其二，等候測試結果需時，如何處理大量人流聚集是另一項挑戰。衞生署採用的核酸檢測，準確度高，但化驗時間較長，至少需要6小時才有結果。若要等到有結果才放行，為入境人士帶來不便，但這是最安全且讓市民安心的做法。港府2月初為郵輪「世界夢號」檢疫時，便花了4天才為船上3,600人完成檢測，最後證實全部屬陰性才允許所有人離船。

如何可以加快檢疫程序？港府可參考北京的做法，將所有乘客送往指定檢疫中心，安排醫護為其檢測和定期量體溫；惟本港檢疫中心不足，也可考慮外國的做法，如租用酒店作檢疫中心，只要向酒店員工發出清晰指引和做好防疫安排，可降低交叉感染的機會。

入境時間延長 乘客容忍體諒

之前港府採取嚴厲防疫措施，有效堵截內地疫情輸入和控制社區感染，但當前面對歐美疫情大爆發，早前的措施即使做得到位，也被這新一波外地疫情沖散，港府須重新堆好沙包，提高圍堵標準，以更嚴厲的手段防疫。當入境者看到港府的嚴謹防疫措施，只會覺得更安心，但整個流程可能為入境者帶來不便，過關時間延長，為安全起見，相信入境者會諒解和忍耐。

責任編輯：劉婉雯