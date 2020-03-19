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連續3星期大激賞 屈臣氏電商6周年

行政人員版 04:00 2020/03/19

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為咗減少染病風險，大家都多咗留喺屋企，同時多咗網購。黛安知道，屈臣氏電子商店今年成立6周年喇，為咗感謝會員多年來嘅支持，特別送上3星期連續瘋狂激賞，超筍貨品包括保健美容、個人護理及嬰幼兒產品等，部分更低至半價！

公關姊妹同黛安講，即日起至4月5日，喺屈臣氏電子商店買保健美容、個人護理同嬰幼兒產品都有優惠。例如即日起至22日係健康產品周，買Holland & Barrett精選保健產品可享低至37折優惠，啱晒關注健康人士。

另外，網購滿$988，即賞額外2,500易賞錢積分；網購滿$1,500或以上，更可以參加網店問答遊戲活動1次，有機會贏取價值$1,980嘅LG AP151M迷你空氣清新機，名額得1位咋。

各位易賞錢會員，更可以選用「網購店取CLICK & COLLECT EXPRESS」2小時送貨服務，喺45間屈臣氏分店免費取貨，輕鬆快捷又方便，大家快啲上屈臣氏電子商店www.watsons.com.hk掃貨啦！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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