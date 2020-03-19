海港城5點後 飲食購物泊車多重賞

黛安作為朝九晚五嘅打工仔，每日最期待嘅當然係放工一刻！最近聽公關姊妹分享，海港城推出多項5點後嘅優惠，當中包括5點後食飯免費泊車、限時購物半價或買1送1優惠等，啱晒打工仔放工後約埋三五知己見面，好好放鬆壓力！

黛安知道，海港城有超過70間食肆，當中包括唔少特色海景餐廳，即日起至10月31日，只要喺下午5點後泊車，並以指定電子貨幣喺餐廳堂食消費，即可免費泊車至凌晨12點，等你慢慢食慢慢歎。海港城仲推出「Happy Shopping Hour」限時獨家優惠，逢星期四5點後，購買精選商品可享半價或買1送1優惠㖭。

另外，即日起至5月31日，以指定電子貨幣消費每滿$1,000，即可獲$100購物同美食現金優惠券，逢星期二同日仲有雙倍優惠券獎賞；消費每滿$10,000有額外$300優惠券2張，最高可賺到$5,000現金券，可以喺近200間商店使用。咁吸引，記住快啲去海港城買嘢、食嘢，享受連串優惠喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 海港城有唔少特色海景餐廳，部分有戶外用餐區，可邊享用佳餚邊欣賞維港美景。