「哇，這桃紅色好靚—你在哪裏買的？」何太興高采烈地問。

陳太驕傲地回應：「這是女兒從巴黎買給我的，相信香港買不到！」她們所說的當然不是唇膏，而是口罩，不單顏色，香港人早已高談闊論甚麼ASTM level、2 ply、3 ply等等。

新冠肺炎不知不覺地改變了港人的生活方式，不能上課的學生只能從電腦網上學習、不能握手的朋友只能點頭合十打招呼、不能繼續經營的餐館只能關門大吉……

各式各類生活改變中，就連醫生也無可避免減少與朋友們把酒言歡，初時也能不太在意，但明顯地疫情將是持久戰，人是社交動物，偶然跟朋友相聚也理所當然，只是不是所有朋友願意「冒險」跟醫生相聚，因醫生在疫情中會被定型為「高危人士」，至今全港醫療人員紀錄良好，雖然醫生不用直接照顧新冠肺炎患者，對某些人來說，醫生總是不見為妙。

舉例，年輕醫生本計劃這個月舉行婚禮，但要臨時取消，原因不是在於賓客不賞面，而是酒店擔心這年輕醫生的賓客將大部分是醫生而拒絕這單生意；又記得十七年前沙士期間，女兒回家哭訴某同學不再跟她玩，原因是同學父母說醫生在威院工作容易傳染別人。

一場疫症是壓力測試，人性總會在危難時彰顯，有愛心的會在危難時四出助人、有歧視的在危難時會用更多藉口去行使歧視、有私心的也會更見自私。疫境見真情，這日子仍想跟你同枱吃飯的是真朋友。