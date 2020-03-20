一個人的骨架，可看出很多他身體和心理狀況。男女若是寒背、圓肩、凸頸，即使面孔再標緻，吸引力亦銳減。一個人的骨架就是其氣架，有自信、有朝氣、積極而生命力強的骨架，是筆直的。莊子談「緣督（即背上的督脈）以為經」，強調身體中心綫要筆直，當我們將軸心維持在正中穩定狀態，身體就能達到平衡，氣血才可暢順運行。

從印度脈輪去看，一個人長期寒背的話，即其心輪和太陽神經叢（身軀中央部分，主腸胃、脾臟、胰臟）長期彎曲，那處的氣脈能量必弱。心的能量不夠，生理易出現心肺和氣管疾病，心理則易有挫折感、心煩意亂和難寬恕人（即小器）。太陽神經叢的能量弱，易疲倦、神經緊張和有消化系統問題，心理上較易害怕、恐慌、缺乏自信和欠缺熱情。東方醫學系統，包括中醫和印度的阿育吠陀醫學，都以「身與心相關連」的角度出發，故寒背和圓肩的人，長期屈曲上焦（心肺）和中焦（腸胃、脾臟、胰），氣血能量俱塞，難獲健康及開朗。一個人的姿勢，或多或少反映其人生姿態。

想看自己骨架如何？方法很多。自然站立側身望鏡，骨架姿勢正確的話，耳珠、肩膊、髖關節、膝關節和足踝關節應成一直綫。又，寒背者的肚皮易現橫紋摺痕。幸好骨架可以後天改善，坊間有不少方法，可找自己合適的，我較愛瑜伽和拉筋運動，大原則是應先紓緩和放鬆背部繃緊的肌肉後，再作強化訓練。

現時，很多女性都愛節食瘦身，卻忽略自己的骨架形態，盲目追求減磅無意義，瘦到骨巉寒背垂胸的話，那就毫無美感了。尤其是中女，節食不得其法，易致骨質疏鬆、肌肉流失兼貧血。倘若已非十八廿二之年，渾身骨瘦嶙峋兼寒背、圓肩、凸頸，瞬間即老二十年。男士的骨架同樣重要，毋須五官標致，只要骨架、胸膛和腰板挺直的話，就是一種氣架和氣勢，擁有這種氣場，就是氣宇軒昂。這類男士，無論甚麼年紀，在女士眼中，其攝人魅力實大幅拋離白淨男。