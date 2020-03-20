COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性 副刊版 2020/03/20 分享： 作為一條副綫系列，不經不覺CdG SHIRT系列的歷史超過20年了，這一條專門生產富創意恤衫的系列，有幾個不成文的設計守則，就是每季不成文指定用上大量不同粗幼的藍白色條子面料，和整個系列的生產地中部分 ... 欄名 : Fashion 相關文章 COMME des GARCONS 叛逆男孩 今日 COMME des GARCONS 叛逆男孩 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 今日 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 最新專欄文章 更多 直擊 - COMME des GARCONS 叛逆男孩 今日 COMME des GARCONS 叛逆男孩 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 今日 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 HUGO 一切從David Bowie開始 2020/03/13 HUGO 一切從David Bowie開始 直擊 - LOUIS VUITTON 告別街頭 2020/03/13 LOUIS VUITTON 告別街頭 Hermes 春飾無邊 2020/03/06 Hermes 春飾無邊 時裝 消費資訊 消費種類 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入