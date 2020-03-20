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COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性

副刊版 2020/03/20

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作為一條副綫系列，不經不覺CdG SHIRT系列的歷史超過20年了，這一條專門生產富創意恤衫的系列，有幾個不成文的設計守則，就是每季不成文指定用上大量不同粗幼的藍白色條子面料，和整個系列的生產地中部分

...

欄名 : Fashion

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