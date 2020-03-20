  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 02:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

巴黎直擊 2020 FALL WINTER MEN'S COLLECTION

COMME des GARCONS 叛逆男孩

副刊版 2020/03/20

分享：

今天既是獨立的高級時裝品牌、而又能夠屹立於市場上的已經不多，來自日本的COMME des GARCONS（CdG）是其中一員，難得的是品牌有不少服裝被人視為奇裝異服的同時，每年銷量高達3億美元，有此成

...

欄名 : Fashion

相關文章

Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚
今日
Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚
COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性
今日
COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性

最新專欄文章 更多

Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚
今日
Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚
HUGO 一切從David Bowie開始
2020/03/13
HUGO 一切從David Bowie開始
直擊 - LOUIS VUITTON 告別街頭
2020/03/13
LOUIS VUITTON 告別街頭
Hermes 春飾無邊
2020/03/06
Hermes 春飾無邊
時裝 消費資訊 消費種類

下一篇文章

Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

酒店緊急支援 緩檢疫中心荒
酒店緊急支援 緩檢疫中心荒
專家樓論 - 一幅地的誕生
一幅地的誕生