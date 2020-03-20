今天既是獨立的高級時裝品牌、而又能夠屹立於市場上的已經不多，來自日本的COMME des GARCONS（CdG）是其中一員，難得的是品牌有不少服裝被人視為奇裝異服的同時，每年銷量高達3億美元，有此成

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