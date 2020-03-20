巴黎直擊 2020 FALL WINTER MEN'S COLLECTION COMME des GARCONS 叛逆男孩 副刊版 2020/03/20 分享： 今天既是獨立的高級時裝品牌、而又能夠屹立於市場上的已經不多，來自日本的COMME des GARCONS（CdG）是其中一員，難得的是品牌有不少服裝被人視為奇裝異服的同時，每年銷量高達3億美元，有此成 ... 欄名 : Fashion 相關文章 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 今日 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性 今日 COMME des GARCONS SHIRT 尋找恤衫的各種可能性 最新專欄文章 更多 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 今日 Junya Watanabe Man 意大利車廠滙聚 HUGO 一切從David Bowie開始 2020/03/13 HUGO 一切從David Bowie開始 直擊 - LOUIS VUITTON 告別街頭 2020/03/13 LOUIS VUITTON 告別街頭 Hermes 春飾無邊 2020/03/06 Hermes 春飾無邊 時裝 消費資訊 消費種類 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入