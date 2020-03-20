迪沙魯景點推介 副刊版 2020/03/20 分享： 迪沙魯海岸有多元化的觀光景點，喜愛打高爾夫球的，可在兩個高爾夫球場大顯身手，分別由4屆冠軍Ernie Els設計的海洋賽道，共有27個洞；18個洞的山谷賽道，則是由另一冠軍級球手Vijay Singh ... 欄名 : Travel 相關文章 馬來西亞 首間Anantara柔佛州插旗 最新海邊度假觀光區 今日 馬來西亞 首間Anantara柔佛州插旗 最新海邊度假觀光區 最新專欄文章 更多 馬來西亞 首間Anantara柔佛州插旗 最新海邊度假觀光區 今日 馬來西亞 首間Anantara柔佛州插旗 最新海邊度假觀光區 法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌 2020/03/06 法國阿爾卑斯山區 古堡品嘗米芝蓮美饌 里昂The Village Outlet 購雪褸必去 2020/03/06 里昂The Village Outlet 購雪褸必去 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 2020/02/21 日本星野集團 2020年4間全新酒店預告 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 2020/02/07 Club Med Grand Massif 冬日親子滑雪遊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入