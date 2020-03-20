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迪沙魯景點推介

副刊版 2020/03/20

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迪沙魯海岸有多元化的觀光景點，喜愛打高爾夫球的，可在兩個高爾夫球場大顯身手，分別由4屆冠軍Ernie Els設計的海洋賽道，共有27個洞；18個洞的山谷賽道，則是由另一冠軍級球手Vijay Singh

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欄名 : Travel

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