  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 02:57
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

Bulgari 奢華電影世界

副刊版 2020/03/20

分享：

要談高級珠寶跟電影的關係，大家可能會即時想到每年屬影壇盛事的電影展，紅地毯上的國際影星們都戴着天價的名牌鑽飾亮相，珠寶世家Bulgari當然是當中的重要贊助商之一，關係密切。因此品牌今回透過電影借題發

...

欄名 : Jewelry

最新專欄文章 更多

Van Cleef & Arpels 當羅密歐遇上茱麗葉
2020/03/13
Van Cleef & Arpels 當羅密歐遇上茱麗葉
直擊 - CHANEL 交織瑰寶
2020/03/06
CHANEL 交織瑰寶
Tiffany & Co.╳Jean Schlumberger 延續華麗傳奇
2020/02/28
Tiffany & Co.╳Jean Schlumberger 延續華麗傳奇
Prada 高級珠寶處女作
2020/02/21
Prada 高級珠寶處女作
Chaumet‧Autrement展覽 重塑文藝復興的美態
2020/01/31
Chaumet‧Autrement展覽 重塑文藝復興的美態
消費資訊 消費種類 珠寶

上一篇文章

香港美利酒店 Penthouse Suite住宿及餐飲一晚$25,000

下一篇文章

Dior 時尚藝術裝置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

酒店緊急支援 緩檢疫中心荒
酒店緊急支援 緩檢疫中心荒
專家樓論 - 一幅地的誕生
一幅地的誕生