Bulgari 奢華電影世界 副刊版 2020/03/20 分享： 要談高級珠寶跟電影的關係，大家可能會即時想到每年屬影壇盛事的電影展，紅地毯上的國際影星們都戴着天價的名牌鑽飾亮相，珠寶世家Bulgari當然是當中的重要贊助商之一，關係密切。因此品牌今回透過電影借題發 ... 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Van Cleef & Arpels 當羅密歐遇上茱麗葉 2020/03/13 Van Cleef & Arpels 當羅密歐遇上茱麗葉 直擊 - CHANEL 交織瑰寶 2020/03/06 CHANEL 交織瑰寶 Tiffany & Co.╳Jean Schlumberger 延續華麗傳奇 2020/02/28 Tiffany & Co.╳Jean Schlumberger 延續華麗傳奇 Prada 高級珠寶處女作 2020/02/21 Prada 高級珠寶處女作 Chaumet‧Autrement展覽 重塑文藝復興的美態 2020/01/31 Chaumet‧Autrement展覽 重塑文藝復興的美態 消費資訊 消費種類 珠寶 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入