Bulgari 奢華電影世界

要談高級珠寶跟電影的關係，大家可能會即時想到每年屬影壇盛事的電影展，紅地毯上的國際影星們都戴着天價的名牌鑽飾亮相，珠寶世家Bulgari當然是當中的重要贊助商之一，關係密切。因此品牌今回透過電影借題發

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