英國「群體免疫」 須防4大風險

新型冠狀病毒（COVID-19）自爆發至今，已感染全球超過二十萬人和導致近萬患者死亡。疫情由起初局限於中國，逐漸擴散至日韓及其他東南亞地區，近日更影響歐洲和北美多國爆發，確診人數以爆發性速度增加。多國元首夫人、政要、名人、知名運動員等相繼確診，引發全球恐慌，出現搶購物資的情況。

籲減非必要社交 惟屬自願

中港澳台四地以封關、圍堵、加強衞生意識、調配醫療資源和增加化驗效率等措施漸見成效。正當其他國家亦相繼仿效之際，英國政府卻採取另類方法，希望運用群體免疫（herd immunity）控制疫情。

所謂「群體免疫」，就是當群體中有大量個體（一般最少要達到百分之九十或以上的人口）對某一傳染病免疫時，個體之間傳播鏈便會被中斷。要做到群體免疫，一般是以大規模接種疫苗最為安全有效。典型成功例子包括天花，麻疹和小兒麻痺症等。

理論上，群體免疫是杜絕傳染病最理想的方法。然而，英國在控制新型冠狀病毒上一開始就放棄採取積極圍堵和強制社交活動等措施，是由於英政府估計這次疫情時間將長達半年或以上，擔心過早呼籲停止國民社交活動不能持久下去。

雖然英國政府在3月17日在確診人數不斷上升的壓力下開始轉變態度，呼籲國民減少非必要社交，隨後更宣布於20日起全面停課，甚至有報道指當局可能在數日內關閉酒吧、餐廳等場所，以限制公共活動，穩定疫情。不過這些暫時仍然都是自願性質，由民眾決定甚麼是「非必要」。加上英國政府一開期始以「群體免疫」的策略向民眾解說，後來又聲稱此非防疫對策，實在令國民甚至全世界感到無所適所。事實上，採用「群體免疫」的方法在控制新型冠狀病毒上的確是有不少潛在的代價和風險。

長者高危 醫療系統恐崩潰

第一，新型冠狀病毒是新發現的傳染病。在現階段我們並未對它有很深入的了解，更重要的是現時根本沒有安全有效的疫苗。因此，如果要讓大部分國民體內產生抗體而做到群體免疫，唯一的方法就是讓大部分人受感染。這種構思無疑讓不少科學家、醫生和公共衞生學專家譁然。

英國，以至全球，都受到人口老化影響，單是英國，65歲以上人士就已經超過1,100多萬人。新型冠狀病毒死亡率最高為長者及患有長期病患人士，現時抗病毒藥物仍然在試驗階段。在任由病毒四散的環境下，長者必然更容易受到感染，社區內可能會有很多受感染的長者出現嚴重併發症，甚至死亡。

第二，在醫療資源方面，當大量國民染上病毒，就意味着將會有更多人會出現嚴重併發症而需要使用深切治療服務。盡管一個國家的財力是如何富裕，醫療水平是怎樣的發達，資源都不是取之不盡的。特別是醫護人手、深切治療床位、呼吸輔助儀器等都不是無限量供應的，更不是一朝一夕就能夠變出來。若然出現大量病人因感染新型冠狀病毒而出現嚴重肺炎需要以上設備維持生命，英國的醫療系統，甚至整個社會，將會在群體免疫「練成」之前不勝負荷。

第三，英國雖然脫歐，但仍然與歐洲多國有密切往來。若然英國與歐洲其他地區未能夠用一致的方法抗疫，歐洲及相連的非洲大陸和西亞地區必定牽連更甚更廣。更何況並非每一個鄰近國家及地區擁有像英國般的醫療水平，一旦出現爆發性疫情，後果不堪設想。

恐錯過黃金期 健康代價大

最後，要成功達到群體免疫的理想結果，必要的前設就是當英國（和全球）大部分人受感染後順利康復產生抗體，病毒不會像季節性流感般經常變異，體內抗體又不會在短時間內減少。

相反，若然在上述其中一個環節出現問題，英國政府這個「如意算盤」就完全打不響，更會錯過了在疫症初期防止擴散的黃金機會，賠上國民的健康生命。因此，以群體免疫作為最終目標是否一個正確方向，仍然是未知數。

外出戴口罩 放下旁人目光

由此可見，居英人士必須繼續保持個人衞生。縱然許多英國人在防疫意識上與亞洲人有所不同，甚至有不少居英港人表示因為佩戴口罩外出而受到歧視。在當前疫情嚴峻之際，大家應放下旁人目光，以個人的健康生命為優先考慮。

現時最安全和有效的防疫方法仍然是繼續保持警惕，減少群體聚集，避免旅遊，外出時戴上口罩，勤洗手，若有不適應盡快求醫。這些都是我們從沙士、禽流感、豬流感爆發所得到的寶貴經驗。如有需要，則可以配合香港特區政府的安排回港暫避，並按照規定接受隔離檢疫。打算到海外求學的學生亦要密切留意當地的疫情而作出相應的學習安排。

希望廣大市民能夠齊心「群體防疫、抗疫」，共度難關。

▲ 有報道指，英國可能在數日內關閉酒吧、餐廳等場所，以限制公共活動，穩定疫情。（法新社圖片）